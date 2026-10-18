Iran bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới trong bối cảnh Trung Đông bất ổn

Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, Quốc hội nước này ngày 18/10 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Mehrdad Akhlaghi Ketabchi làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, trong bối cảnh tình hình tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp bất chấp những nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Theo trang thông tin của Chính phủ Iran, ông Mehrdad Akhlaghi Ketabchi được phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng với 237 phiếu thuận trong tổng số 277 phiếu được bỏ.

Trước đó, ông được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng thay thế ông Aziz Nasirzadeh, người thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel phối hợp tiến hành hôm 28/2.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, ông Mehrdad Akhlaghi Ketabchi nhấn mạnh việc bảo vệ đất nước trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi phải đánh giá chính xác tình hình, nhận diện những xu hướng có ảnh hưởng và chuẩn bị cho các kịch bản có thể xảy ra.

Phát biểu với báo giới sau khi được phê chuẩn, tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng đề cập khả năng ứng phó của nước này nếu các hoạt động quân sự nhằm vào Iran tái diễn, đồng thời cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng đối với khu vực.

Trước khi được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng Iran, ông Mehrdad Akhlaghi Ketabchi đã có 42 năm công tác trong Bộ Quốc phòng nước này.

Từ năm 2013, ông giữ chức người đứng đầu Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Iran. Đây là cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng Iran, chịu trách nhiệm giám sát và quản lý các chương trình tên lửa, rocket và phương tiện phóng vào không gian của nước này.

Việc bổ nhiệm bộ trưởng mới diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng với Mỹ, trong đó có vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz và các điều kiện liên quan đến việc khôi phục hoạt động hàng hải qua tuyến vận tải chiến lược này.

Trong thông điệp ngày 18/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết đề xuất của Tehran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày vẫn được duy trì và Iran đang xem xét phản hồi từ phía Mỹ.

Phát biểu bên lề cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ở Baghdad, ông Araqchi nêu rõ nếu Washington chấp thuận các điều kiện do Tehran đưa ra, tuyến hàng hải chiến lược này có thể được mở lại trong vòng 6 ngày, sau đó các cuộc đàm phán sẽ được nối lại.

Các điều kiện của Iran bao gồm dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của nước này, gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ và chấm dứt xung đột trên toàn khu vực cùng các điều kiện khác. Tehran cho rằng các cuộc đàm phán trước hết cần tập trung vào việc khôi phục hoạt động hàng hải và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

Iran đã đưa ra đề xuất trên vào giữa tháng 9, sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời sụp đổ. Tehran sau đó đã nhận được phản hồi từ phía Mỹ, nhưng người đứng đầu cơ quan an ninh Iran tuần trước cho biết các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc do Washington chưa đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà Tehran đưa ra để mở cửa trở lại eo biển này./.

Tổng thống Iran khẳng định không phát triển vũ khí hạt nhân, sẵn sàng đối thoại Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng kiên quyết phản đối sức ép và các biện pháp trừng phạt đơn phương.