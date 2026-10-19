Israel công bố học thuyết an ninh quốc gia mới

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18/10 đã công bố học thuyết an ninh quốc gia mới, nhấn mạnh chuyển trọng tâm từ kiềm chế và phòng thủ sang chủ động ngăn chặn, vô hiệu hóa các mối đe dọa từ sớm.

Văn kiện được xây dựng với sự hỗ trợ của Hội đồng An ninh Quốc gia Israel (NSC), xác định các nguyên tắc định hướng chính sách an ninh và phát triển năng lực quốc phòng của nước này trong bối cảnh khu vực có nhiều biến động.

Ông Netanyahu nêu rõ vụ tập kích ngày 7/10/2023 và cuộc xung đột kéo dài trên nhiều mặt trận đã đặt ra yêu cầu điều chỉnh các nguyên tắc an ninh truyền thống của Israel.

Từ Dải Gaza đến Liban, Yemen và Iran, những diễn biến quân sự thời gian qua đã thúc đẩy Israel xem xét lại cách thức nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ an ninh.

Điểm đáng chú ý của học thuyết mới là chủ trương không chỉ ứng phó với những cuộc tấn công đã xảy ra, mà còn chủ động ngăn chặn đối phương phát triển năng lực có thể gây nguy hiểm trong tương lai, kể cả thông qua các hoạt động quân sự mang tính “phủ đầu” khi cần thiết.

Văn kiện đồng thời nêu bật yêu cầu duy trì ưu thế quân sự, củng cố khả năng răn đe, tăng cường năng lực tình báo và cảnh báo sớm, bảo vệ lãnh thổ cũng như người dân Israel trước những cuộc tấn công bất ngờ.

Học thuyết an ninh mới xác định những thách thức chủ yếu gồm nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, hoạt động của các lực lượng vũ trang trong khu vực, sự phát triển của tên lửa và thiết bị bay không người lái, cùng những nguy cơ trên không gian mạng.

Israel cũng coi trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và công nghệ không gian là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực quốc phòng trong tương lai.

Bên cạnh việc củng cố sức mạnh quân sự, Israel đặt mục tiêu giảm phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ bên ngoài thông qua phát triển công nghiệp quốc phòng, tăng cường nghiên cứu và sản xuất trong nước, đảm bảo nguồn đạn dược và phương tiện tác chiến.

Văn kiện cũng đề cập tới mục tiêu tăng đầu tư quốc phòng, mở rộng hợp tác với các đối tác và củng cố vị thế của Israel tại Trung Đông.

Ngoài ra, học thuyết còn nhấn mạnh vai trò của an ninh nội địa, bảo vệ hậu phương, tăng cường gắn kết xã hội và ứng phó với những thách thức trên mặt trận thông tin, nhận thức. Theo đó, an ninh quốc gia được tiếp cận theo hướng tổng thể, kết hợp sức mạnh quân sự, năng lực công nghệ, ngoại giao và sự ủng hộ của xã hội.

Học thuyết mới phản ánh định hướng tăng cường tính chủ động trong chính sách an ninh của Israel, với trọng tâm là duy trì ưu thế quân sự, nâng cao năng lực tự chủ và mở rộng không gian hợp tác chiến lược.

Tuy nhiên, văn kiện chủ yếu xác định các nguyên tắc và mục tiêu, mà chưa nêu đầy đủ lộ trình triển khai cụ thể./.

Xung đột Hamas-Israel: Ngừng bắn chưa mở lối cho hòa bình tại Gaza Theo cơ quan y tế tại Gaza do Hamas điều hành, từ khi ngừng bắn có hiệu lực đến ngày 11/10/2026, các cuộc không kích và nổ súng của Israel khiến 1.488 người thiệt mạng và 5.281 người bị thương.