Xung đột tại Trung Đông: Saudi Arabia hoãn tổ chức hội nghị đầu tư quan trọng

Trong bối cảnh Saudi Arabia liên tục hứng chịu các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi tại Yemen, Viện Sáng kiến Đầu tư Tương lai (FII Institute) ngày 19/10 thông báo hội nghị FII lần thứ 10, dự kiến tổ chức tại thủ đô Riyadh từ ngày 26-29/10, sẽ lùi sang năm 2027.

Trong thông báo, Giám đốc điều hành FII Institute Maha bint Mishari Al Saud nhấn mạnh quyết định hoãn hội nghị nhằm đảm bảo sự kiện đáp ứng đầy đủ kỳ vọng về quy mô, chất lượng và sức ảnh hưởng. Thời điểm tổ chức mới sẽ sớm được công bố, trong khi các đăng ký tham dự và thỏa thuận hợp tác hiện có tiếp tục được giữ nguyên hiệu lực.

Sự kiện thường niên được ví như “Davos sa mạc” đóng vai trò quảng bá các kế hoạch đầu tư đầy tham vọng của Riyadh, nhằm thu hút nguồn vốn phục vụ chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và thúc đẩy phát triển du lịch, thể thao, công nghệ.

Quyết định hoãn hội nghị được đưa ra khi giao tranh giữa liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và Houthi tiếp tục leo thang trong những tuần gần đây.

Nhóm Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự, năng lượng và hạ tầng dân sự của Saudi Arabia, trong đó có vụ không kích sân bay quốc tế Quốc vương Khalid tại Riyadh ngày 10/10 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Mới đây nhất, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Sarea, tuyên bố nhóm này đã tiến hành 6 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dầu mỏ, hàng không và quân sự tại Saudi Arabia trong 48 giờ qua. Chiến dịch này nhằm đáp trả hơn 200 đợt không kích của Saudi Arabia vào thủ đô Sanaa cùng các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Shabwa của Yemen ngày 19/10 thông báo vụ lực lượng Houthi tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự al-Alam đã khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium, hơn 45% các chuyến bay khởi hành từ các sân bay tại Saudi Arabia đã bị hủy kể từ ngày 8/10./.

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Liên hợp quốc lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia Tuyên bố lên án “bằng những ngôn từ mạnh nhất” các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia, trong đó có các vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Quốc vương Khalid ở thủ đô Riyadh.