Mỹ đấu giá quyền khai thác khoáng sản dưới đáy biển đầu tiên trong lịch sử

Ngày 19/10, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã hoàn tất kế hoạch chuẩn bị đấu giá quyền khai thác khoáng sản dưới đáy biển ngoài khơi American Samoa.

Đây là cuộc đấu giá đầu tiên thuộc loại hình này trong lịch sử Mỹ, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ người dân địa phương và các nhóm bảo vệ môi trường.



Trong một tuyên bố, ông Mike Olsen, quyền Giám đốc Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển (MMA) - một đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ Mỹ - nhấn mạnh các loại khoáng sản thiết yếu không chỉ là hàng hóa thông thường, mà là tài sản chiến lược quan trọng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu; đóng vai trò thiết yếu để đạt được các mục tiêu về hiệu quả năng lượng, củng cố quốc phòng và đảm bảo an ninh cho chuỗi cung ứng trong nước Mỹ.

Ông khẳng định MMA nhận thức rõ rằng đáy biển xung quanh American Samoa mang ý nghĩa quan trọng về văn hóa, kinh tế và môi trường; đồng thời cam kết việc theo đuổi các mục tiêu an ninh quốc gia phải được cân bằng với trách nhiệm quản lý và bảo vệ môi trường nghiêm ngặt.



Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 19/11 với các gói quyền khai thác bao phủ diện tích khoảng 12,5 triệu ha tại hai khu vực ngoài khơi quần đảo thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương.

Quyết định này được đưa ra sau một sắc lệnh hành pháp vào tháng 4/2025, trong đó Tổng thống Trump khẳng định việc dẫn đầu về khoa học và công nghệ khai thác đáy biển là "lợi ích cốt lõi về an ninh quốc gia và kinh tế."



American Samoa đã ban hành lệnh cấm khai thác dưới đáy biển trong vùng lãnh hải của mình vào năm 2024; tuy nhiên, cuộc đấu giá này nhắm vào khu vực thềm lục địa bên ngoài - vùng biển nằm ngoài giới hạn đó và thuộc quyền kiểm soát của chính phủ liên bang Mỹ.

Những người phản đối lo ngại hoạt động này sẽ gây ra những tổn hại không thể đảo ngược: các cột chất thải có thể vùi lấp sinh vật biển, trong khi tiếng ồn từ máy móc hạng nặng sẽ làm gián đoạn các tuyến đường di cư của các loài sinh vật./.

Mỹ chuẩn bị thăm dò dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản tại Greenland Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhận định Greenland có tiềm năng lớn về tài nguyên dầu mỏ, vượt xa nhiều khu vực khác về trữ lượng dầu có thể khai thác.

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