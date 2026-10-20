Thanh Hóa kích hoạt cơ chế "làn xanh", thúc đẩy hợp tác đầu tư với Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 20/10, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc (KBIZ) tổ chức Hội nghị Gặp gỡ, kết nối giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Hàn Quốc, nhằm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Sự kiện thu hút khoảng 80 đại biểu, đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh những lợi thế của địa phương về hạ tầng giao thông, cảng biển, Cảng hàng không Thọ Xuân cùng hệ thống cao tốc Bắc-Nam hiện đại và Khu kinh tế Nghi Sơn.

Thanh Hóa mong muốn thu hút đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.

Lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư bằng trách nhiệm và hành động cụ thể, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc cung cấp thông tin quy hoạch, khảo sát địa điểm, hướng dẫn thủ tục và kết nối đối tác; đồng thời triển khai cơ chế “làn xanh” để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư. Theo đó, hồ sơ hợp lệ đáp ứng điều kiện Mức 1 được giải quyết trong không quá 24 giờ liên tục, còn Mức 2 trong không quá 7 ngày làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác và tầm quan trọng của việc xây dựng niềm tin chiến lược giữa địa phương với doanh nghiệp, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất lâu dài với Thanh Hóa, tăng cường kết nối các nhà cung ứng địa phương, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực và cải thiện đời sống người lao động.

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chia sẻ nhu cầu hợp tác đầu tư, thương mại của doanh nghiệp địa phương. Đại diện Tập đoàn KEPCO của Hàn Quốc, một nhà đầu tư tại Thanh Hóa, cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án và đánh giá tích cực về môi trường đầu tư của tỉnh.

Cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Hồng Phong dẫn đầu làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, trao đổi các giải pháp tiếp tục kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ khảo sát thực địa và thúc đẩy các dự án hợp tác sớm đi vào thực tiễn./.

Hàn Quốc có tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 100 tỷ USD tại Việt Nam Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển với kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 80 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu vượt 100 tỷ USD cả năm.