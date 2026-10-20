Giá dầu Brent vượt mốc 110 USD/thùng do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông

Ngày 20/10, giá dầu thế giới tăng mạnh, trong đó dầu Brent vượt ngưỡng 110 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 5 tháng, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 20/10, giá dầu Brent tăng 1,10% lên 110,75 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 2,13%, lên 105,87 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, giá dầu thô tăng trở lại trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen ngày 19/10 tuyên bố tiến hành một số hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu năng lượng, sân bay và quân sự của Saudi Arabia. Diễn biến này làm gia tăng những quan ngại về an ninh nguồn cung năng lượng trong khu vực./.

Giá dầu thô giằng co quanh mức cao nhất 5 tháng trong phiên 20/10 Giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 0,3% lên mức 109,84 USD/thùng vào lúc 13 giờ 30 (giờ Việt Nam); trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12 tăng 0,2% lên mức 98,73 USD/thùng.