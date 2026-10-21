Việt Nam-Đan Mạch hướng tới tầm cao mới trong quan hệ hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam xác định Đan Mạch là người bạn, đối tác đồng hành quan trọng; mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng không gian hợp tác trong các lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược của thời đại.

Tối 19/10/2026, giờ địa phương (đêm 19, rạng sáng 20/10, giờ Hà Nội), Nhà vua Frederik Đệ thập và Hoàng hậu Mary đã chủ trì tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Cấp Nhà nước Đan Mạch.

Cùng dự tiệc chiêu đãi có Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Nhà vua Frederik Đệ thập cho biết Hoàng gia Đan Mạch rất trông đợi chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân để đáp lại sự đón tiếp ấm áp đã từng nhận được mỗi khi thăm Việt Nam, chia sẻ Hoàng gia lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp, trong đó thân phụ của Nhà vua có nhiều năm đầu đời sống tại Hà Nội, những câu chuyện từ thân phụ đã nuôi dưỡng trí tuệ của Nhà vua thời thơ ấu, phác họa nên một đất nước Việt Nam với những đồng lúa xanh tươi, đèo núi hùng vĩ và những đô thị sầm uất của một dân tộc đầy tự hào và hoài bão.

Nhà vua cho biết không chỉ có hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang quan tâm tới Việt Nam, mà người dân Đan Mạch cũng dần đưa Hà Nội, Hội An, Vịnh Hạ Long vào hành trình khám phá của mình… Cùng với đó, hàng nghìn công dân Đan Mạch gốc Việt cũng đang hàng ngày góp phần thắt chặt sợi dây liên kết giữa hai quốc gia.

Tới đây, Đan Mạch cũng sẽ mở Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Nhà vua Frederik Đệ thập bày tỏ cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly đã cùng Hoàng hậu Mary tới thăm một thư viện và trao tặng những cuốn sách ý nghĩa để tiếp tục khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, bồi đắp tri thức cho các em nhỏ tại Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đối với nhân dân Việt Nam, Đan Mạch luôn là người bạn chân thành, thủy chung và hào hiệp. Và điều đáng quý là trên mỗi chặng đường phát triển của quan hệ hai nước đều có dấu ấn đậm nét của Hoàng gia Đan Mạch, sự quan tâm ủng hộ đối với các lĩnh vực chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và đại dương luôn là những điểm gặp gỡ ý nghĩa trong hành trình hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam xác định Đan Mạch là người bạn, đối tác đồng hành quan trọng; mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng không gian hợp tác trong các lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược của thời đại; và Nhà vua, Hoàng gia, các nhà lãnh đạo, trí thức, học giả, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch sẽ tiếp tục đồng hành để viết tiếp những chương mới tươi sáng của hành trình hợp tác bền chặt Việt Nam-Đan Mạch./.