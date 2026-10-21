Đổi mới phương thức lãnh đạo là mạch nguồn tăng trưởng hai con số ở Hải Phòng

Đội ngũ cán bộ cơ sở tinh nhuệ, thấu hiểu nhu cầu, lợi ích của nhân dân, làm những điều có lợi nhất cho nhân dân, đó chính là gốc rễ của những thành tựu vượt trội tại Hải Phòng, trong đó có kết quả tăng trưởng hai con số.

Đây cũng là thực tiễn sinh động trong triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới cũng như triển khai các nghị quyết chiến lược của Đảng giai đoạn hiện nay.

Tinh nhuệ, gần dân

Công việc tăng cả về đầu việc, độ khó nhưng nhân lực giảm - đây là thách thức song cũng là cơ hội để lãnh đạo cơ sở chứng minh sự sáng tạo, hiệu quả trong xử lý công việc.

Xã Kiến Hưng là một trong những địa phương triển khai dự án trọng điểm nằm trong khu kinh tế phía Nam Hải Phòng đó là Khu Công nghiệp Tân Trào và Cụm công nghiệp Tân Trào. Khu vực này được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương và thành phố.

Với lợi thế nằm trong không gian phát triển công nghiệp của thành phố, khu và cụm công nghiệp góp phần tạo quỹ đất phục vụ sản xuất, mở rộng cơ hội thu hút doanh nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ. Đến thời điểm này, các hạng mục cơ bản của dự án đã lần lượt triển khai.

Để có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà đầu tư, cán bộ, viên chức, người lao động tại địa phương luôn đồng hành cùng nhân dân, tìm giải pháp để người dân hưởng lợi tối đa.

Ông Phạm Văn Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng cho biết khi triển khai chính quyền nhận thấy những tâm tư, khúc mắc của nhân dân đều bắt nguồn từ việc không thấu rõ thông tin. Do đó, xã là địa phương đầu tiên của Hải Phòng thí điểm mô hình “Trà sáng thứ Bảy - Chính quyền lắng nghe nhân dân.”

Ông Phạm Văn Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hưng (người đứng) trò chuyện với người dân đến làm dịch vụ công tại xã. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Thông qua chương trình, tất cả tâm tư, kiến nghị của bà con, từ chuyện lớn như giải phóng mặt bằng đến những chuyện đời thường như, đảm bảo vệ sinh môi trường đều được đàm đạo, chia sẻ thẳng thắn, do đó, công việc được giải quyết hiệu quả hơn. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, hơn 2.995 lượt hộ đã bàn giao đất để các dự án trọng điểm trên địa bàn được triển khai đúng tiến độ, tiết kiệm nguồn lực cho nhà nước, doanh nghiệp.

Cùng với nắm bắt tâm tư, tình cảm của nhân dân, địa phương luôn đổi mới, sáng tạo, bắt đầu từ những việc làm cụ thể, sát với thực tiễn cơ sở như, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ giải pháp này, số doanh nghiệp mới trên địa bàn thuần nông trước đây đã tăng lên đáng kể, góp phần thay đổi cơ cấu sản xuất mang đến diện mạo mới cho địa phương. Trong 9 tháng qua, có 19 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn lên 74 đơn vị. Kết quả đến từ việc cán bộ, viên chức, người lao động tại địa phương luôn đổi mới, sáng tạo, tiên phong trong công việc chuyên môn.

Chị Hoàng Thị Ngọc, làm việc tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kiến Hưng cho biết, tất cả cán bộ, viên chức công tác tại xã đều nỗ lực làm việc để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Là chuyên viên về lĩnh vực tài nguyên môi trường, chị ưu tiên vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp, nâng cao chất lượng phân loại rác thải tại nguồn. Theo chị, xã đang thu hút đầu tư xanh, việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp sẽ góp phần tạo sự tin tưởng cho nhà đầu tư cũng như hình thành thành lối sống xanh trong cộng đồng.

Ông Bùi Huy Cư, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thanh, cho biết công ty có dự án cấp nước sạch nằm trên địa bàn xã Kiến Hưng, hiện cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn xã và một số địa phương lân cận. Công ty đang áp dụng công nghệ hiện đại trong vận hành nhà máy nước, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư khi Khu công nghiệp Tân Trào và Cụm công nghiệp Tân Trào đi vào hoạt động.

Theo ông Bùi Huy Cư, trong quá trình triển khai dự án công ty luôn nhận được sự hỗ trợ từ thành phố và địa phương. Đảng ủy, chính quyền xã Kiến Hưng đã làm việc trực tiếp và đối thoại thẳng thắn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó, có đàm phán với các hộ dân liền kề khu vực doanh nghiệp triển khai dự án giúp mọi việc diễn ra thuận lợi nhất.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo động lực tăng trưởng

Thực tế cho thấy, công việc tại địa phương hiệu quả đến từ việc cán bộ gần dân, hiểu tâm tư tình cảm của nhân dân. Để giao tiếp minh bạch, nhanh chóng, hiệu quả giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân, phường Bạch Đằng (Hải Phòng) triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến, kết nối người đứng đầu cấp ủy với các tổ dân phố trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Bạch Đằng cho biết, phường có diện tích gần 54km², đứng thứ 5 trong số 114 xã, phường, đặc khu; khoảng cách từ điểm đầu đến cuối phường khoảng 20 km. Khoảng cách địa lý gây khó khăn cho người dân ở xa khi đến trụ sở phản ánh, kiến nghị trực tiếp.

Chị Nguyễn Thị Huê, người dân xã Kiến Hưng (Hải Phòng) được làm việc tại doanh nghiệp đóng trên địa bàn. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Mô hình tiếp công dân trực tuyến giúp khắc phục hạn chế này, tạo điều kiện để người dân trao đổi với Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, qua đó, lãnh đạo địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở để chỉ đạo giải quyết, thay vì chủ yếu tiếp nhận ý kiến qua các cuộc tiếp xúc cử tri và những buổi tiếp công dân trực tiếp.

Sau một thời gian ngắn triển khai mô hình, người dân địa phương đã chủ động, trực tiếp đặt câu hỏi kiến nghị. Nhờ đó, việc tiếp nhận ý kiến kiến nghị trực tiếp giảm rõ rệt và có những sự việc đã được quan tâm, giải quyết kịp thời.

Ông Bùi Tuyến Đường, tổ dân phố Quyết Hùng, phường Bạch Đằng chia sẻ mô hình giúp người dân, nhất là những người ở địa bàn xã thuận tiện tiếp cận cấp ủy, chính quyền, tạo cầu nối thiết thực để lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

Đây là hai trong nhiều địa phương của Hải Phòng có cách làm sáng tạo trong đổi mới phương thức lãnh đạo, gần dân, sát dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025- 2030, ngày 2/10, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu biểu dương các đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có nhiều địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, số vốn giải ngân lớn, thu ngân sách vượt dự toán và hoàn thành tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.

Để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, ông Lê Ngọc Châu nhiều lần nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ."

Thực hiện nhất quán nguyên tắc “quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao”; tiếp tục củng cố xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy các cấp hội tụ “đủ đức-đủ sức-đủ tài, đủ tâm, đủ tầm.”

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ các cấp kiên trì phương châm hành động: “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.”

Kết quả của phương thức lãnh đạo, chỉ đạo từ thành phố Hải Phòng đến cơ sở được minh chứng bằng những con số biết nói, trong đó có phát triển kinh tế. Hải Phòng là địa phương duy nhất trong toàn quốc duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số 11 năm liên tiếp; quy mô nền kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Hải Phòng tăng 12,08%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm qua./.

Cộng hưởng thể chế và hạ tầng, mở rộng không gian phát triển cho Hải Phòng Với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và cửa ngõ kinh tế biển chiến lược của quốc gia, thành phố Hải Phòng đang từng bước khẳng định vai trò cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

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