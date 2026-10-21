EU hỗ trợ Việt Nam tìm lời giải cho bài toán giáo dục trong kỷ nguyên AI

Từ thực tiễn ứng dụng AI trong quản lý nhà trường, dạy và học, đến việc xác định giới hạn sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, tất cả đều cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn, có đạo đức và trách nhiệm.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước đi vào lớp học, thay đổi cách giáo viên giảng dạy, học sinh tiếp cận tri thức và cả cách các cơ sở giáo dục vận hành. Từ những công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xây dựng bài giảng, đến chatbot... hay các hệ thống quản trị thông minh, AI đang mở ra những đường biên mới cho giáo dục Việt Nam.

Nhưng cùng với những cơ hội ấy là một câu hỏi ngày càng rõ ràng: Làm thế nào để khai thác AI hiệu quả và bền vững, mà người học vẫn giữ được tư duy độc lập, khả năng sáng tạo và những kỹ năng không thể thay thế bởi máy móc?

Ông Stefaan Hermans, Cục trưởng Cục Phụ trách Hợp tác quốc tế nhận xét để phát triển giáo dục trong kỷ nguyên mới, chúng ta cần phải biết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ học tập đối với người học cũng như một công cụ hỗ trợ giảng dạy đối với giáo viên. Và đây là những điểm chung mà Liên minh Châu Âu cũng như Việt Nam phải cùng nhau tìm kiếm giải pháp.



Liên minh Châu Âu muốn hỗ trợ Việt Nam quá trình này thông qua các chương trình như Erasmus+ và Horizon Europe cùng nhiều chương trình học bổng của các quốc gia thành viên, tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam tiếp cận nền giáo dục hiện đại với chi phí hợp lý đồng thời hỗ trợ trao đổi, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, phát triển đội ngũ nghiên cứu và chia sẻ chuyên môn giữa hai bên./.

Trường phổ thông tại Hà Nội sử dụng robot làm lễ tân chào đón học sinh mỗi ngày Trường Nguyễn Siêu là cơ sở giáo dục tiên phong trong việc đưa robot lễ tân AI vào vận hành thường nhật, không phải chỉ trưng bày trong một sự kiện mà làm việc thật ở sảnh trường mỗi ngày.