Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026 mới nhất ngày 21/10

Sau hai ngày thi đấu chính thức, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đang có được hai huy chương, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026.

Ngày 20/10, tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 70 huy chương Vàng, 44 huy chương Bạc và 35 huy chương Đồng.

Đoàn Uzbekistan đứng thứ hai với 17 huy chương Vàng, 21 huy chương Bạc và 18 huy chương Đồng; trong khi đoàn chủ nhà Nhật Bản tạm thời đứng thứ ba với 16 huy chương Vàng, 20 huy chương Bạc và 27 huy chương Đồng.

Ngày thi đấu chính thức thứ hai của Asian Para Games 2026, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chưa giành thêm được huy chương, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương./.

Asian Para Games 2026: Kỳ vọng bứt phá trên đường đua huy chương Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu ấn tượng và giành kết quả tốt trong ngày thi đấu hôm nay, 20/10, tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5.