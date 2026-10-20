Asian Para Games 2026: Kỳ vọng bứt phá trên đường đua huy chương

Ngày 20/10, Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) bước vào ngày thi đấu chính thức thứ hai. Đây là ngày tranh tài quan trọng đối với Đoàn Việt Nam khi nhiều vận động viên chủ lực đồng loạt xuất trận.

Trước đó, lực sỹ Lê Văn Công giành huy chương Bạc môn Cử tạ, còn Nguyễn Thị Ngọc Thúy đoạt huy chương Đồng nội dung Ném lao nữ. Hai tấm huy chương đầu tiên tạo động lực cho các tuyển thủ Việt Nam trước những thử thách tiếp theo.

Bơi là môn có số lượng vận động viên Việt Nam tham gia đông nhất trong ngày 20/10. Tâm điểm là Võ Thanh Tùng ở nội dung 50m bơi bướm hạng S5. Từng giành huy chương Bạc tại Paralympic Rio 2016, “kình ngư” giàu kinh nghiệm này được kỳ vọng phát huy bản lĩnh thi đấu trước các đối thủ mạnh của châu lục.

Cùng tranh tài trên "đường đua xanh," Đỗ Thanh Hải đăng ký hai nội dung 50m bơi bướm và 100m bơi tự do; Vi Thị Hằng thi đấu 100m tự do; Hà Văn Hiệp tham dự 50m bơi ếch, trong khi Trịnh Thị Bích Như góp mặt ở cả nội dung 50m bướm và 100m tự do.

Ở các cự ly ngắn, cuộc đua thường diễn ra sít sao, đòi hỏi VĐV có khả năng xuất phát tốt, duy trì tốc độ và tăng tốc đúng thời điểm. Nếu vượt qua vòng loại, các kình ngư Việt Nam sẽ bước vào các lượt chung kết dự kiến bắt đầu lúc 15h00 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Đây là cơ hội để đội tuyển Bơi hướng tới những tấm huy chương tiếp theo.

Sau tấm huy chương Bạc của Lê Văn Công trong ngày ra quân, Cử tạ tiếp tục là môn được kỳ vọng mang về thành tích cho đoàn Việt Nam. Ngày 20/10, hai lực sỹ nữ Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan lần lượt bước vào tranh tài.

Đặng Thị Linh Phượng thi đấu hạng 50kg nữ, còn Châu Hoàng Tuyết Loan xuất trận ở hạng 55kg nữ. Cả hai đều là những vận động viên giàu kinh nghiệm của Cử tạ Người khuyết tật Việt Nam.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh tại đấu trường châu lục được dự báo không dễ dàng. Bên cạnh sức mạnh và kỹ thuật, việc lựa chọn mức tạ phù hợp, cùng khả năng duy trì sự tập trung qua từng lượt nâng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc.

Ở môn Điền kinh, Trần Thị Thúy Hằng sẽ đại diện Việt Nam tranh tài ở chung kết Ném đĩa nữ thuộc nhóm phân hạng F43/F44/F62/F64.

Sau tấm huy chương Đồng của Nguyễn Thị Ngọc Thúy ở nội dung Ném lao nữ, người hâm mộ có thêm cơ sở để kỳ vọng vào một kết quả khả quan từ đội tuyển Điền kinh. Mặc dù vậy, Trần Thị Thúy Hằng sẽ cần đạt phong độ tốt nhất trước những đối thủ có trình độ cao.

Với lịch tranh tài liên tục từ sáng đến chiều, ngày 20/10 hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ thể thao Việt Nam. Sau hai tấm huy chương đầu tiên, những nỗ lực trên đường bơi, sàn cử tạ và khu vực thi đấu điền kinh được kỳ vọng sẽ giúp Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục nối dài thành tích tại Asian Para Games 2026./.

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