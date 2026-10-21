Việt Nam-Đan Mạch hợp tác đào tạo nhân lực lượng tử

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm Viện Nghiên cứu Niels Bohr - một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu của Đan Mạch.

Cùng đi có Nhà vua Đan Mạch Frederik Đệ Thập. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng đến thăm một cơ sở nghiên cứu từng quy tụ nhiều nhà khoa học tiên phong, góp phần định hình vật lý lượng tử hiện đại và hiện nay vẫn đang tiếp tục nghiên cứu những công nghệ lượng tử tiên tiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch đã nghe giới thiệu về hoạt động của phòng thí nghiệm Điện toán lượng tử và phòng thí nghiệm chế tạo công nghệ lượng tử, tìm hiểu về lịch sử ra đời và các hoạt động nghiên cứu của Viện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thế mạnh trong nghiên cứu của Viện, nhất là về vật lý lượng tử, vật lý hạt, thiên văn học, khí hậu-địa vật lý và lý sinh, mong muốn Viện tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khoa học với các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam, thúc đẩy trao đổi học thuật, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phối hợp nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo và các chương trình đào tạo nghiên cứu sinh, tạo thêm cơ hội để đội ngũ nghiên cứu Việt Nam tiếp cận môi trường học thuật quốc tế, tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu và từng bước nâng cao năng lực phát triển công nghệ lượng tử; đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa giới nghiên cứu Đan Mạch với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đan Mạch hiện là quốc gia có truyền thống nghiên cứu vật lý lượng tử lâu đời và đang đầu tư mạnh mẽ để duy trì vị thế trong lĩnh vực này./.