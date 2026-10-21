Việt Nam-Đan Mạch hướng tới nâng tầm hợp tác kinh tế

Các doanh nghiệp Đan Mạch có nguồn vốn và công nghệ, kinh nghiệm quản trị, tiêu chuẩn quốc tế, tư duy phát triển xanh và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik Đệ Thập đã cùng dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch.

Tại cuộc gặp, Lãnh đạo A.P. Moller Maersk; LEGO Group; Carlsberg, Pandora; Copenhagen Infrastructure Partners; Vestas đã bày tỏ tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Chia sẻ những ý kiến tập trung về một số định hướng đầu tư dài hạn tại Việt Nam và kiến nghị những nội dung cụ thể nhằm tạo điều kiện để tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hiện diện cũng như cam kết đầu tư lâu dài của các doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam, cho rằng các doanh nghiệp không chỉ mang nguồn vốn, mà quan trọng hơn là mang đến công nghệ, kinh nghiệm quản trị, tiêu chuẩn quốc tế, tư duy phát triển xanh và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định với bối cảnh mới, hai bên cần đặt ra yêu cầu cao hơn trong hợp tác kinh tế; nâng cao chất lượng hợp tác, hàm lượng công nghệ, năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tham gia của doanh nghiệp hai nước vào các chuỗi giá trị chiến lược.

Đối với lĩnh vực logistics và cảng biển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu mở rộng đầu tư vào hệ thống cảng trung chuyển quốc tế, kho vận thông minh và các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng hiện đại. Về lĩnh vực năng lượng, Việt Nam mong muốn các Tập đoàn không chỉ phát triển các dự án năng lượng riêng lẻ, mà phải từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tại Việt Nam.

Về sản xuất tiên tiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị không chỉ đặt nhà máy mà phải đưa các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn vào Việt Nam như thiết kế, nghiên cứu và phát triển, xây dựng hệ sinh thái các nhà cung cấp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cơ quan Việt Nam ghi nhận đầy đủ những kiến nghị tại cuộc gặp gỡ. Đối với mỗi đề xuất khả thi, phải có đầu mối xử lý. Đối với mỗi dự án tiềm năng, phải có lộ trình thúc đẩy. Đối với mỗi vướng mắc chính đáng, phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết./.

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