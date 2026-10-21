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Pháp huy động quân đội ứng phó nguy cơ bạo loạn tái diễn

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết lực lượng chống khủng bố Sentinelle sẽ đảm nhiệm một số nhiệm vụ an ninh, giúp cảnh sát và hiến binh tập trung duy trì trật tự tại các địa điểm biểu tình.

Phương Hoa
Cảnh sát Pháp tuần tra trên đường phố. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát Pháp tuần tra trên đường phố. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/10, Pháp thông báo sẽ huy động một phần lực lượng quân đội hỗ trợ cảnh sát bảo đảm an ninh trước nguy cơ bạo loạn tái diễn trong các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra ngày 24/10 tới, sau khi xảy ra các vụ bạo lực tại một số địa phương vào cuối tuần qua.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết lực lượng chống khủng bố Sentinelle sẽ đảm nhiệm một số nhiệm vụ an ninh, giúp cảnh sát và hiến binh tập trung duy trì trật tự tại các địa điểm biểu tình.

Thủ tướng Sébastien Lecornu cùng ngày tuyên bố sẽ huy động lực lượng an ninh quy mô lớn trong ngày 24/10, đồng thời yêu cầu cải thiện khả năng cơ động và phản ứng nhanh nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực, phá hoại.

Ông Lecornu thừa nhận việc triển khai lực lượng an ninh trong các cuộc biểu tình trước đó còn thiếu tính chủ động và cơ động.

Chính phủ Pháp đang phối hợp với các cơ quan chức năng để chuẩn bị phương án ứng phó, bảo vệ người dân và tài sản, đồng thời nhanh chóng lập lại trật tự nếu xảy ra các vụ việc gây rối./.

(TTXVN/Vietnam+)
#quân đội Pháp #bạo loạn #biểu tình Pháp
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