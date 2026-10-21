Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), cộng đồng Việt Nam tại CHLB Đức đã có nhiều hoạt động giao lưu, tôn vinh đóng góp to lớn của những người phụ nữ Việt Nam trong mọi mặt của đời sống xã hội sở tại.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng các cán bộ nữ và phu nhân cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tại buổi gặp mặt ngày 20/10, thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành gửi lời chúc mừng và tặng hoa các chị em nhân ngày lễ ý nghĩa này.

Đại sứ nhấn mạnh vai trò của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ trong ngành ngoại giao nói riêng, đồng thời nhắc đến tấm gương của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, một nhà ngoại giao kiệt xuất, một biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và khí phách phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại sứ bày tỏ mong muốn các chị em tiếp tục phát huy vai trò trong công tác đối ngoại, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè Đức.

Đại sứ cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các cán bộ nữ và phu nhân trong công việc cũng như cuộc sống của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tại địa bàn.

Ban chấp hành Hội Phụ nữ Đồng Xuân nhận hoa chúc mừng của Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Trước đó, tối 19/10, Hội Phụ nữ Đồng Xuân tại Berlin tổ chức buổi gặp mặt các hội viên và phụ nữ Việt Nam trong cộng đồng tại Berlin và các vùng lân cận. Đây là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong đời sống gia đình, hoạt động kinh doanh và các hoạt động cộng đồng nơi xa quê.

Tham dự chương trình có Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Hoàng Linh, Tham tán Công sứ Đại sứ Đại sứ quán Việt Nam; bà Trương Thu Hương, Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức; ông Phạm Huy Phương, Ban công tác cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức; bà Camilla Schuler, Phó quận trưởng quận Lichtenberg - nơi Trung tâm Thương mại Đồng Xuân toạ lạc; bà Kerstin Zimmer, Phó Chủ tịch Hội đồng quận; cùng đại diện nhiều hội đoàn, tổ chức cộng đồng người Việt.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Đồng Xuân, nhấn mạnh hoạt động này nhằm tạo không gian gặp gỡ, giao lưu cho chị em, là dịp để tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp và sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ đối với gia đình và xã hội.

Tại sự kiện, ông Phạm Huy Phương đánh giá cao vai trò và đóng góp của Hội Phụ nữ Đồng Xuân - gồm các nữ doanh nhân trong TTTM Đồng Xuân Berlin - nói riêng và phụ nữ Việt Nam tại Đức nói chung, trong các hoạt động cộng đồng, các phong trào của người Việt tại Đức hướng về quê hương đất nước.

Nhân dịp này, ông đã thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tuyên dương Ban chấp hành hội và một số cá nhân tiêu biểu vì những đóng góp trong công tác xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh tại Đức.

Bày tỏ vui mừng được tham dự sự kiện, bà Camilla Schuler nêu rõ các thành viên của Hội Phụ nữ TTTM Đồng Xuân đã có đóng góp quan trọng cho các hoạt động gia đình, giới trẻ và xã hội trong quận. Bà khẳng định chủ trương của quận luôn hỗ trợ những hoạt động xã hội của Hội Phụ nữ Đồng Xuân nói riêng và của Trung tâm thương mại Đồng Xuân nói chung.

Hòa chung không khí kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 17/10, Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Berlin phối hợp với Không gian Văn hóa Việt Nam tại Đức tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng các hội viên nữ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội người cao tuổi Berlin Lê Xuân Đính đã gửi tới chị em những lời chúc tốt đẹp nhất. Không khí buổi gặp mặt thêm vui tươi, đầm ấm với các tiết mục hát, múa và ngâm thơ do chính các hội viên sáng tác, biểu diễn, giúp tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên.

Trong 10 năm qua, Hội Người cao tuổi Berlin đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi, tạo điều kiện để các hội viên tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho các hoạt động xã hội tại địa phương. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, hội đã góp phần gìn giữ, lan tỏa văn hóa, vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Đức./.

Tiếp nối giá trị Việt trong môi trường đa văn hóa ở Đức Chương trình Tết Trung Thu thu hút đông đảo các gia đình người Việt tại Dresden và các khu vực lân cận, với nhiều hoạt động dành cho trẻ em và các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.