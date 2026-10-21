Italy siết chặt an ninh sau các cuộc biểu tình bạo lực

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 20/10, Chính phủ Italy ban hành gói biện pháp an ninh mới nhằm siết chặt trật tự công cộng sau các vụ bạo lực trong biểu tình cuối tuần qua tại Turin và Milan.

Các quy định mới tăng mức hình phạt đối với hành vi gây rối, đồng thời quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với người vi phạm và gia đình.

Thủ tướng Giorgia Meloni khẳng định chính phủ sẽ không dung thứ cho hành vi phá hoại đô thị và cướp phá tài sản.

Theo sắc lệnh mới, người tham gia bạo lực tại các cuộc biểu tình có thể bị phạt tù từ 2-5 năm và phạt tiền tới 20.000 euro; mức phạt tăng nặng đối với các trường hợp che mặt, gây thương tích hoặc tấn công cơ sở hạ tầng công cộng. Những đối tượng cầm đầu, tổ chức các nhóm bạo động qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin có thể lĩnh án 4-12 năm tù.

Sắc lệnh cũng mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp tạm giữ phòng ngừa đối với thanh thiếu niên từ 14-18 tuổi. Với hành vi phá hoại do người dưới 14 tuổi gây ra, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể bị phạt 500-1.000 euro, mức phạt tăng gấp đôi nếu tái phạm, đồng thời phải bồi thường thiệt hại vật chất.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh được phép cấm những người có tiền án tụ tập tại nơi công cộng trong vòng 5 năm.

Lực lượng an ninh cũng có thể áp dụng biện pháp tạm giữ phòng ngừa ngay cả đối với các cuộc tụ tập tự phát./.

Tình hình bất ổn ở Pháp và Italy chi phối thị trường chứng khoán thế giới Do lo ngại trước tình trạng bạo lực leo thang tại Pháp và Italy, các thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần 19/10.