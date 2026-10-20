Tình hình bất ổn ở Pháp và Italy chi phối thị trường chứng khoán thế giới

Các thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần 19/10, dẫn đầu là Paris và Milan, do lo ngại trước tình trạng bạo lực leo thang tại Pháp và Italy. Trong khi đó, Phố Wall chứng kiến sự phục hồi của các cổ phiếu công nghệ.

Tại châu Âu, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 1,1% xuống 7.868,05 điểm, trong khi chỉ số FTSE MIB của Milan mất 1,6% xuống 49.086,27 điểm. Sắc đỏ cũng bao trùm các thị trường khác với chỉ số DAX của Frankfurt giảm 1,2% xuống 25.319,77 điểm và FTSE 100 của London giảm 1,1% xuống 10.764,69 điểm. Các đợt bán tháo cũng được ghi nhận trên thị trường trái phiếu và đồng euro.

Tâm lý nhà đầu tư khu vực bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình liên quan đến chi phí sinh hoạt. Theo Bộ Nội vụ Pháp, gần 2.400 người đã bị bắt giữ và gần 1.000 cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ.

Chính phủ Pháp đã phải áp đặt lệnh giới nghiêm một phần từ tối thứ Hai đến sáng thứ Ba tại nhiều thành phố, bao gồm Paris, Lille và Lyon để bảo vệ các cơ sở kinh doanh.

Tình hình bất ổn diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Pháp đang tranh luận về kế hoạch ngân sách năm 2027, trong đó đề xuất cắt giảm chi tiêu hàng tỷ euro nhưng vẫn giữ nợ công ở mức rất cao.

Tại Italy, Thủ tướng Giorgia Meloni cũng đã triệu tập một cuộc họp an ninh trong ngày 19/10 để giải quyết tình trạng bạo lực và hôi của tại Milan.

Trái ngược với châu Âu, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận một phiên giao dịch khả quan hơn. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 26.430,89 điểm, phục hồi sau đợt bán tháo cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) vào tuần trước. Chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 7.690,73 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,1% xuống 51.966,03 điểm.

Chuyên gia Art Hogan từ công ty quản lý tài sản B. Riley Wealth Management nhận định đây là một nhịp phục hồi mang tính kỹ thuật sau khi thị trường bị bán quá mức.

Trong tuần này, tâm điểm chú ý của giới đầu tư sẽ đổ dồn vào báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của các tập đoàn công nghệ lớn, đặc biệt là Meta, để đánh giá dòng vốn đầu tư vào AI.

Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu Amazon tăng khoảng 5% sau một báo cáo tích cực từ các nhà phân tích của ngân hàng Morgan Stanley.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 19/10, chỉ số VN-Index giảm 16,07 điểm (0,94%) xuống 1.689,84 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,22 điểm (0,47%) xuống 257,91 điểm./.

VN-Index mất hơn 16 điểm, cổ phiếu bất động sản giảm mạnh nhất Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 16,07 điểm xuống 1.689,84 điểm; trên sàn HOSE, thanh khoản tăng so với phiên trước, với hơn 519 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng hơn 11.200 tỷ đồng.