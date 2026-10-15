ASEAN tái khẳng định cam kết xóa nghèo, thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững

Ngày 14/10, Ủy ban các vấn đề kinh tế và tài chính (Ủy ban 2) Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 đã tiến hành phiên thảo luận chung về đề mục xóa nghèo, phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, tại phiên thảo luận, các quốc gia nhấn mạnh xóa đói nghèo, bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng tiếp tục là những thách thức lớn đối với việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Nhiều đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh chuyển đổi hệ thống lương thực theo hướng bền vững, có khả năng chống chịu cao; thúc đẩy nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại khu vực nông thôn, hệ thống an sinh xã hội; đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ, tài chính và thị trường cho nông dân.

Phát biểu thay mặt Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - nhấn mạnh vai trò quan trọng của nông nghiệp trong bảo đảm an ninh lương thực, duy trì sinh kế và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm tại Đông Nam Á.

Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, nhu cầu lương thực gia tăng và biến động giá, ASEAN đang tích cực triển khai các biện pháp theo Tầm nhìn về Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp hướng tới năm 2045 và Kế hoạch giai đoạn 2026-2030 về nội dung này, nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống lương thực bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu cao.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ nông dân và cộng đồng nông thôn thông qua phát triển nông nghiệp bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường tiếp cận công nghệ, tài chính và thị trường, đồng thời đẩy mạnh hợp tác khu vực nhằm ứng phó với thiên tai và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu thay mặt ASEAN tại phiên họp. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trong bối cảnh khoảng 14% dân số ASEAN đang đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực và gần 1/3 chưa có khả năng chi trả cho chế độ ăn uống lành mạnh, các nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực cần gắn với việc bảo đảm khả năng tiếp cận thực phẩm dinh dưỡng với giá cả phù hợp.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định ưu tiên thúc đẩy phát triển nông thôn bao trùm, bền vững và nâng cao đời sống các cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua các khuôn khổ hợp tác khu vực về phát triển nông thôn và xóa nghèo.

ASEAN duy trì nỗ lực thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, thể hiện qua tỷ lệ dân số sống dưới ngưỡng nghèo giảm từ 13,3% năm 2016 xuống 10,8% năm 2023. ASEAN tiếp tục triển khai các khuôn khổ hợp tác và sáng kiến như “Mỗi làng một sản phẩm”, trao quyền cho phụ nữ và thanh niên nông thôn, phát triển kết nối số và đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, qua đó thúc đẩy phát triển, tăng cường an ninh lương thực./.

Việt Nam góp phần thúc đẩy kinh tế số và an ninh lương thực ASEAN Việt Nam đang được xem là một nhân tố tiềm năng mạnh mẽ cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN nhờ vào năng lực cạnh tranh vượt trội trong sản xuất và chế tạo hàng hóa.