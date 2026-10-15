IMF cảnh báo quy mô rửa tiền toàn cầu lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm

Hoạt động rửa tiền trên toàn cầu hiện ước tính lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm, trong khi nạn tham nhũng có thể làm giảm tới 3% mức tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người trong thời gian kéo dài tới hai năm, theo thông tin do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra tại Hội nghị Thường niên 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Bà Yan Liu, Cố vấn Pháp lý kiêm Giám đốc Bộ phận Pháp lý của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho biết cơ quan này đang tập trung xử lý các điểm yếu có thể làm suy yếu hiệu quả kinh tế, công tác quản trị và sự ổn định tài chính tại các quốc gia thành viên. Đáng chú ý, các công nghệ mới nổi và Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang tạo ra những thách thức mới đối với công tác giám sát tài chính.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về các nghiên cứu điển hình trong nỗ lực chống tham nhũng và rửa tiền. Namibia và Sri Lanka được đưa ra làm ví dụ về các quốc gia đã ra khỏi "danh sách xám" của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về Chống rửa tiền (FATF) sau khi thực hiện các cải cách nhằm tăng cường khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Namibia, ông Epson Uanguta, cho biết nước này đã hoàn tất quá trình đưa mình ra khỏi danh sách xám trong vòng hai năm nhờ củng cố khuôn khổ quốc gia và duy trì cam kết mạnh mẽ trong chống tham nhũng.

Namibia đã trải qua gần 12 tháng giám sát, sửa đổi khoảng 9 đạo luật và ban hành 4 luật mới, đồng thời phối hợp với Quỹ chuyên đề về Phòng chống rửa tiền và Chống tham nhũng (AMLAC) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Sri Lanka, ông Nandalal Weerasinghe, cũng chia sẻ về những tiến triển của nước này trong việc đưa tên ra khỏi danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về Chống rửa tiền.

Trong khi đó, nước chủ nhà Thái Lan đã thoát khỏi danh sách xám này từ năm 2013 sau khi ban hành Luật Phòng chống Rửa tiền và Luật Chống Tài trợ Khủng bố năm 2013./.

Campuchia triệt phá đường dây rửa tiền bằng tiền mã hóa hơn 250 triệu USD Nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ 5 nghi phạm với các cáo buộc tham nhũng, gian lận sử dụng công nghệ và rửa tiền. Zhang cùng một số đối tượng người Trung Quốc liên quan vẫn đang lẩn trốn.

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