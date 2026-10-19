Campuchia, Thái Lan nhất trí các biện pháp xây dựng lòng tin

Campuchia và Thái Lan đã nhất trí các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm giải pháp công bằng, hữu nghị, phù hợp với luật pháp quốc tế đối với các tranh chấp trên biển giữa hai nước.



Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trong thông cáo báo chí công bố ngày 18/10, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết kết quả trên đạt được tại cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Hòa giải theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), diễn ra tại La Haye (Hà Lan) từ ngày 14-18/10 vừa qua.



Theo thông cáo, Ủy ban khuyến khích hai bên triển khai đầy đủ và hiệu quả các biện pháp xây dựng lòng tin đã thống nhất, coi đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy tiến trình hòa giải.

Ủy ban lưu ý rằng các biện pháp đã được hai nước nhất trí trước đó vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, đồng thời kêu gọi hai bên thực hiện các cam kết này nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng.

Cuộc họp lần thứ ba giữa Ủy ban và hai bên dự kiến diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 24-27/11/2026./.

Phnom Penh ủng hộ lời kêu gọi của LHQ liên quan xung đột Thái Lan-Campuchia Campuchia cho rằng những thông tin do phía Bangkok đưa ra là sai lệch và gây hiểu lầm, đồng thời kêu gọi Thái Lan thực thi Tuyên bố chung ngày 27/12/2025 một cách đầy đủ và chân thành.

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