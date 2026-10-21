Bản tin 60s ngày 21/10/2026 gồm những nội dung sau:

Cảnh báo gió giật cấp 9, sóng cao 4 m trên Biển Đông do ảnh hưởng từ siêu bão Champi.

Bắt giữ nghi phạm chặn ô tô, đâm tử vong tài xế giữa phố ở Hà Nội.

Bắt 3 đối tượng đập phá kính hàng loạt ô tô để trộm tài sản ở Nghệ An.

‘Nữ quái xế’ khóa cửa xe Lexus, tăng ga bỏ chạy khi Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra.

Công bố phát hiện bí ẩn về thuyền cổ gần 2000 năm tuổi tại thành phố Bắc Ninh.

Mỹ chưa phê duyệt chuyển giao tên lửa Patriot giữa lúc Ukraine thiếu đạn đánh chặn.

Hợp tác Iran - Nga ở mức cao nhất trong lịch sử.

Tướng Hàn Quốc ra lệnh đáp trả cứng rắn sau đe dọa mới từ Triều Tiên./.