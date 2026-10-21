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Cảnh báo gió giật cấp 9, sóng cao 4 m trên Biển Đông do ảnh hưởng từ siêu bão Champi

Do ảnh hưởng hoàn lưu siêu bão Champi, vùng biển phía Bắc Biển Đông xuất hiện gió mạnh, sóng cao tới 5m và biển động kéo dài đến ngày 24/10, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy.

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Cảnh báo gió giật cấp 9, sóng cao 4 m trên Biển Đông do ảnh hưởng từ siêu bão Champi
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Bản tin 60s ngày 21/10/2026 gồm những nội dung sau:

Cảnh báo gió giật cấp 9, sóng cao 4 m trên Biển Đông do ảnh hưởng từ siêu bão Champi.

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