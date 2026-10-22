Tạo động lực mới cho hợp tác nông nghiệp chiến lược Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 22/10 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Lào.



Sự kiện diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng tới Lào, mang ý nghĩa chính trị-kinh tế quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.



Hội nghị do Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Xaynakhon Inthavong đồng chủ trì. Tham dự sự kiện có đồng chí Kongkeo Xaysongkham, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo chính quyền 11 tỉnh của Lào, gồm Huaphan, Vientiane, Xaysomboun, Xayabuly, Khammuon, Xiengkhuang, Bolikhamxay, Savannakhet, Champasak, Salavan và Xekong; Lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, Hiệp hội Doanh nghiệp Nông nghiệp Lào và đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu hai nước, với hơn 250 đại biểu tham dự.



Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh hợp tác nông nghiệp có ý nghĩa trực tiếp đối với sinh kế của người dân, phát triển nông thôn và nâng cao năng lực sản xuất của Lào, đồng thời là lĩnh vực hai nước có thế mạnh bổ sung cho nhau.

Lào sở hữu nguồn lực đất đai phong phú và điều kiện tự nhiên thuận lợi, trong khi Việt Nam có lợi thế về kinh nghiệm tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển giống, công nghệ chế biến và tiếp cận thị trường quốc tế.



Đại sứ đã giới thiệu về thành tựu của ngành Nông nghiệp Việt Nam, đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư tại Lào phải luôn giữ chữ tín, tuân thủ pháp luật sở tại, chú trọng bảo vệ môi trường, đào tạo lao động địa phương và gắn hiệu quả kinh doanh với an sinh xã hội.



Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Xaynakhon Inthavong khẳng định Chính phủ Lào luôn kiên định chính sách khuyến khích đầu tư nông nghiệp sạch gắn với công nghiệp chế biến nhằm hướng tới xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm, thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm thúc đẩy hợp tác nông nghiệp chiến lược Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Để tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các nhà đầu tư, Lào đã và đang tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý như ban hành Luật Trồng trọt, Luật Xúc tiến đầu tư, sửa đổi các quy định về cho thuê đất và Luật Đất đai.



Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp thiết thực của 208 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp và chăn nuôi tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 1,4 tỷ USD.

Trình bày các định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế hai nước Lào-Việt Nam, đại diện Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam nhấn mạnh trọng tâm về hạ tầng giao thông và năng lượng, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2030.

Đại diện Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào cũng phổ biến, cập nhật chính sách thu hút đầu tư, quy trình cấp phép đầu tư nước ngoài cho các dự án nói chung đầu tư tại Lào.



Trong chương trình làm việc, hội nghị đã nghe các báo cáo chuyên đề về tiềm năng, thế mạnh ngành nông nghiệp, chính sách khuyến khích và quy trình cấp phép, cấp đất đai trong nông nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước Lào, cùng bài trình bày của lãnh đạo các tỉnh Xiengkhuang, Vientiane, Savannakhet và Xekong về tiềm năng, quỹ đất công - tư sẵn có và danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư.

Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Vinamilk, Greenfeed, Jizoku Inc, Vilafa, Công ty Siphandon Bolaven Phatthana và Hiệp hội Doanh nghiệp Nông nghiệp Lào đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, định hướng mở rộng diện tích trồng trọt, chăn nuôi; đồng thời thẳng thắn nêu lên một số vướng mắc về thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, hiện tượng chồng lấn diện tích đất, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chính sách ưu đãi thuế.

Tại phiên thảo luận chung do Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Xaynakhon Inthavong đồng chủ trì, đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương của Lào đã trực tiếp giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp. Hai bên nhất trí tăng cường cơ chế phối hợp, thiết lập các đầu mối trao đổi thông tin chặt chẽ để tháo gỡ dứt điểm các khó khăn phát sinh, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Xaynakhon Inthavong biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm của toàn thể đại biểu và yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương của Lào tiếp tục cắt giảm các khâu thủ tục hành chính không cần thiết, vận dụng hiệu quả tinh thần phương châm “3 mở” (mở cửa, mở rào cản, mở lòng); nhấn mạnh các doanh nghiệp cần triển khai dự án gắn với lợi ích của cộng đồng theo phương châm “3 cùng” (cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng lợi) để tạo sự đồng thuận và phát triển bền vững.

Đánh giá tổng kết hội nghị, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổng hợp toàn bộ các đề xuất, kiến nghị tại hội nghị, đồng thời tích cực hỗ trợ kết nối doanh nghiệp khảo sát thực địa, làm rõ điều kiện hợp tác và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng sự thành công của hội nghị sẽ tạo động lực mới để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác thành những dự án khả thi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt và củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho mối quan hệ gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam./.

Tăng cường hợp tác thanh niên giữa hai nước Việt Nam và Lào Hai tổ chức Đoàn của Việt Nam và Lào tiếp tục rà soát việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác, xác định nội dung ưu tiên và tiếp tục đổi mới, mở rộng hợp tác thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả.