Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 20/10 tại thủ đô Vientiane, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) với chủ đề “Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào.”

Sự kiện ý nghĩa này cũng là hoạt động thiết thực đầu tiên của cộng đồng người Việt Nam tại Lào hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện Hội Cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam; các hội đoàn người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam và Lào; đông đảo hội viên, phụ nữ và bà con cộng đồng.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Biện Thị Kỷ, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào, đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua 8 chữ vàng “Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trao tặng; khẳng định dù ở bất cứ nơi đâu, phụ nữ Việt Nam vẫn luôn giữ vững bản lĩnh, trí tuệ, lòng nhân ái, tích cực vun đắp hạnh phúc gia đình và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bà Biện Thị Kỷ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào, phát biểu khai mạc. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, phụ nữ luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn tiếng Việt, phong tục tập quán, nếp sống gia đình truyền thống, đồng thời hòa nhập sâu rộng và gắn bó mật thiết với đất nước Lào thân yêu.

Bà Biện Thị Kỷ chia sẻ Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Lào ra đời với mong muốn kết nối những người yêu mến áo dài, tôn vinh và lan tỏa vẻ đẹp trang phục truyền thống dân tộc trên đất nước Triệu Voi, đồng thời tạo ra một mái nhà chung để chị em sẻ chia, hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống và góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm biểu dương và đánh giá cao sáng kiến của Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Lào trong việc tổ chức sự kiện mang đậm dấu ấn văn hóa này.

Đại sứ nhấn mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp to lớn. Trong cộng đồng người Việt tại Lào, các bà, các mẹ, các chị em giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng gia đình ấm no, giữ gìn nếp nhà, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, tham gia công tác thiện nguyện và củng cố tình cảm gắn bó với nhân dân sở tại.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm kỳ vọng thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, gắn hoạt động của tà áo dài với việc giữ gìn tiếng Việt và quảng bá văn hóa; chú trọng thu hút thế hệ trẻ và phụ nữ Lào tham gia, qua đó tiếp tục làm cầu nối vững chắc thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Thay mặt Hội Cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam, bà Sisouk Vongvichit, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và thể thao Lào, đã bày tỏ niềm xúc động sâu sắc và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các mẹ, các cô, các chị, các em phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10.

Bà xúc động chia sẻ: “Chúng tôi, những người con của nước Lào đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của đất nước Việt Nam. Đất nước Lào cho chúng tôi dòng máu, nhưng chính những người phụ nữ Việt Nam đã cho chúng tôi dòng sữa ngọt ngào của tình người và lòng nhân ái. Công ơn ấy, những cựu lưu học sinh Lào suốt đời không bao giờ quên.”

Một trong những điểm nhấn xúc động và ý nghĩa nhất của chương trình là Lễ trao tặng 50 bộ áo dài cho các nữ thành viên Hội Cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam.

Bà Vũ Thị Dung, Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Lào và bà Biện Thị Kỷ trao tặng áo dài cho các nữ thành viên Hội Cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Món quà chứa đựng tình cảm trân trọng, gợi lại những kỷ niệm thân thiết của những người bạn Lào đã gắn bó nhiều năm với đất nước, con người Việt Nam, qua đó tiếp thêm sự gắn bó sắt son với “quê hương thứ hai” của mình.

Chương trình kỷ niệm khép lại với các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi người phụ nữ và tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào xanh tươi, đời đời bền vững, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các đại biểu và đông đảo bà con cộng đồng tham dự./.

Duyên dáng áo dài nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Giữa những ngày Thu Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến dạo phố cũng như lưu giữ những khoảnh khắc đẹp hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.