Khởi tố nam sinh đấm cô giáo trên bục giảng ở Hà Nội.

Chị O đã chuyển cho bị can tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng để “chạy” làm sổ đỏ, tuy nhiên sau khi nhận tiền của chị O, bị can đã dùng để chi tiêu cá nhân hết, đến nay mới trả lại được 200 triệu đồng.