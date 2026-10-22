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Khởi tố nam sinh đấm cô giáo trên bục giảng ở Hà Nội

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam L.H.V. (17 tuổi, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài) về tội cố ý gây thương tích.

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Khởi tố nam sinh đấm cô giáo trên bục giảng ở Hà Nội
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Bản tin 60s ngày 22/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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(Vietnam+)
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