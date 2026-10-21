Gia Lai: Xử phạt doanh nghiệp xăng dầu vi phạm chất lượng

Ngày 21/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Ba Đàm có địa chỉ tại thôn Hòa Trung, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai đã bị xử phạt 114 triệu đồng sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu và phát hiện dầu Diesel không đạt yêu cầu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. Vụ việc tiếp tục cho thấy yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng xăng dầu, xử lý nghiêm vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo thông tin phản ánh, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tiến hành kiểm tra đột xuất cây xăng dầu của Công ty này. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng lấy mẫu xăng dầu gửi kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng hàng hóa theo quy định.

Kết quả kiểm nghiệm xác định một mẫu dầu Diesel không đạt yêu cầu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. Căn cứ kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 3 đã thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật, với tổng số tiền xử phạt 114 triệu đồng.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, trong thời gian từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/9/2026, lực lượng Quản lý thị trường toàn tỉnh đã kiểm tra 1.381 vụ, xử lý 626 vụ vi phạm hành chính và chuyển 2 vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền điều tra.

Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 10,26 tỷ đồng. Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 6,14 tỷ đồng; khoản thu từ các khoản thu lợi bất hợp pháp hơn 2,52 tỷ đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu hơn 1,58 tỷ đồng và tiền lãi chậm nộp 25.000 đồng.

Cùng với xử phạt, lực lượng chức năng đã tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá hơn 1,07 tỷ đồng; hàng hóa phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả có trị giá hơn 6,35 tỷ đồng, trong đó hàng hóa buộc tiêu hủy trị giá hơn 2,15 tỷ đồng. Những kết quả này phản ánh quy mô công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh trong kỳ báo cáo.

Riêng trong quý 3 năm 2026, từ ngày 15/6 đến ngày 14/9, lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành 671 cuộc kiểm tra, giải quyết 664 vụ, còn 7 vụ đang xử lý. Tổng số vụ việc được xử lý là 206; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,65 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực xăng dầu, lực lượng chức năng kiểm tra 29 vụ việc; tại thời điểm chốt số liệu, còn một vụ việc đang chờ xử lý.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai chú trọng tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh xăng dầu chấp hành quy định pháp luật.

Trong kỳ báo cáo, lực lượng chức năng đã tuyên truyền đến 249 tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu; trong đó, 189 tổ chức, cá nhân ký cam kết không găm hàng, không tạo khan hiếm giả tạo, bán đúng giá niêm yết, bảo đảm chất lượng hàng hóa và thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học E10.

Thời gian tới, công tác quản lý thị trường tiếp tục tập trung vào việc nắm tình hình cung cầu, kiểm tra hoạt động kinh doanh và chất lượng hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm sẽ góp phần ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh tại Gia Lai./.

Xử phạt 450 triệu đồng với 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu Trong đợt tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường, thêm 3 doanh nghiệp đầu mối bị phạt 450 triệu đồng do vi phạm về dự trữ xăng dầu.

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