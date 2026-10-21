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Tổng thống Trump phản đối kế hoạch không kích Iran của Israel

Theo Financial Times, Israel đã hủy kế hoạch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối vì lo ngại xung đột tái diễn trước bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Trump phản đối kế hoạch không kích Iran của Israel

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga

Máy bay tiêm kích Pháp rơi khi huấn luyện

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Tổng thống Trump #Kế hoạch không kích Iran #Israel #Chính sách quốc tế #Quan hệ Mỹ Iran

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