Iran bác bỏ khả năng chuyển urani được làm giàu ra nước ngoài

Ngày 20/10, Iran tuyên bố sẽ không chuyển bất kỳ lượng urani làm giàu nào ra khỏi lãnh thổ nước này, đồng thời khẳng định chưa thể nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington chưa thực hiện các bước đi nhằm xây dựng lòng tin và đáp ứng những điều kiện của Tehran.

Theo truyền hình nhà nước Iran, phát biểu trong cuộc gặp Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan Asim Munir đang thăm Tehran, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nhấn mạnh urani làm giàu là tài sản chiến lược và nguồn lực quốc gia của người dân Iran, phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước.

Ông khẳng định sẽ không có bất kỳ lượng vật liệu hạt nhân làm giàu nào được đưa ra khỏi Iran.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc gặp với ông Asim Munir, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ trong điều kiện bị đe dọa, yêu cầu Washington trước hết phải chấm dứt các mối đe dọa và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Lập trường cứng rắn này cho thấy khoảng cách lòng tin giữa hai bên vẫn rất lớn, trong bối cảnh Pakistan đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán với Mỹ, cũng tuyên bố Tehran không có đề xuất mới ngoài 7 điều kiện đã đưa ra tại New York.

Ông nhấn mạnh Mỹ không thể khôi phục lòng tin của Iran nếu không đáp ứng các điều kiện này, đồng thời khẳng định những lời đe dọa và hoạt động phô trương sức mạnh quân sự sẽ không làm thay đổi các quyết định chiến lược của Tehran.

Trong số những yêu cầu của Iran có thiết lập lệnh ngừng bắn trên toàn Trung Đông, giải tỏa các tài sản của nước này đang bị phong tỏa ở nước ngoài và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ.

Chuyến thăm ông Asim Munir đến Tehran diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ đang đình trệ. Pakistan đã đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực chấm dứt xung đột, trong đó có bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6, song thỏa thuận này không duy trì được lâu. Đây là chuyến thăm Iran lần thứ năm của ông Munir kể từ khi hai bên đạt được văn kiện nói trên.

Trước đó, ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngay lập tức, nhưng kết quả hiện nay chưa đáp ứng kỳ vọng của ông. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng việc giá năng lượng tăng cao là cái giá có thể chấp nhận được để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Iran lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình, đồng thời bác bỏ cáo buộc tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân./.

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani bất chấp áp lực của Mỹ, trong bối cảnh đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.