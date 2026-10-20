Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bất ngờ tới Israel, thảo luận về Iran

Ngày 19/10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth có chuyến thăm không báo trước tới Israel và thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng.

Theo các quan chức Israel, cuộc gặp diễn ra tại một căn cứ không quân ở miền Nam nước này. Ông Hegseth sau đó xác nhận trên mạng xã hội X rằng đã thăm các binh sỹ Mỹ thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), nhưng không đề cập cuộc gặp với ông Netanyahu. Lầu Năm Góc chưa bình luận về chuyến thăm.

Chuyến thăm diễn ra 8 ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10, cuộc bầu cử đầu tiên kể từ vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023. Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu.

Căng thẳng Mỹ-Israel với Iran gia tăng sau các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, làm bùng phát xung đột lan rộng tại Trung Đông. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu cho biết không có ý định tấn công Iran trước cuộc bầu cử, trong khi Tổng thống Trump cũng ra tuyên bố tương tự khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ diễn ra ngày 3/11 tới./.

Mỹ và Israel thảo luận phương án không kích mới nhằm vào Iran? Theo Axios, lãnh đạo Mỹ và Israel đã trao đổi khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong khi các lực lượng liên quan được cho là đang tăng cường sẵn sàng.