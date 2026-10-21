Hà Nội: Khởi tố nam sinh hành hung giáo viên

Chiều 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với L.H.V về tội “Cố ý gây thương tích,” quy định tại khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V., học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp. Khi cô giáo đang giảng bài, L.H.V đã bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H. khiến cô bị gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày 19/10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V. về hành vi “Cố ý gây thương tích.”

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã đưa cô giáo L.T.H. đến cơ sở y tế khám và điều trị; đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an giải quyết vụ việc. Hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên này đã ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã tổ chức họp Hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học; cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an. Gia đình học sinh L.H.V. đã phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.

Sau khi làm việc trực tiếp với nhà trường và thăm hỏi, động viên cô giáo L.T.H., Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu nhà trường tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe và ổn định tâm lý.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, yêu cầu Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, xử lý các nguy cơ, phòng ngừa bạo lực học đường.

Đối với học sinh và gia đình, Sở yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong quản lý, giáo dục, nắm bắt diễn biến tâm lý và kịp thời hỗ trợ học sinh; quan tâm ổn định tâm lý cho các học sinh chịu ảnh hưởng của vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Từ vụ việc học sinh hành hung giáo viên, nhìn lại việc dạy chữ, dạy người Môi trường giáo dục phải xây dựng sự tôn trọng từ cả hai phía: người lớn có trách nhiệm nêu gương, học sinh được hướng dẫn để hiểu rõ giới hạn giữa quyền bày tỏ chính kiến và hành vi vi phạm chuẩn mực.

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