Quảng Trị: Triệt phá đường dây mua bán trái phép pháo xuyên biên giới

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) đã phối hợp đấu tranh thành công chuyên án đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo trái phép từ Lào vào Việt Nam, thu giữ khoảng 30 tấn pháo các loại và bắt giữ 3 đối tượng người Lào có liên quan. Đây là chuyên án thu giữ số lượng pháo các loại lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, ngày 19/10/2026, tại khu vực bản Mỹ Yên-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet đã đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm: A Mày (sinh năm 1962, biệt danh “Bố già đường biên”), Thạo A Lăm (sinh năm 1983) và Thạo Đỏ (sinh năm 1981); cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Trước đó, ngày 13/9/2026, trong quá trình triển khai chuyên án, lực lượng chức năng hai bên phối hợp phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.120 thùng pháo gồm các loại pháo 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây và nhiều loại khác. Tổng trọng lượng tang vật khoảng 30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại.

Trong quá trình lực lượng chức năng triển khai kiểm tra, các đối tượng đã lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa lũ và địa hình phức tạp để trốn vào rừng, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Với bản lĩnh, tinh thần quyết tâm, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Savannakhet triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra, xác minh và tổ chức truy xét các đối tượng liên quan.

Quá trình đấu tranh, truy bắt được triển khai quyết liệt, bảo đảm an toàn về người, vũ khí và trang bị. Sau thời gian truy xét, đến ngày 19/10, lực lượng phối hợp đã bắt giữ 3 đối tượng người Lào có liên quan đến vụ việc gồm A Mày, Thạo A Lăm và Thạo Đỏ.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, với tổng trọng lượng tang vật khoảng 30 tấn, đây là chuyên án thu giữ số lượng pháo các loại lớn nhất từ trước đến nay.

Sau khi thu giữ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet phối hợp tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật theo quy định.

Lực lượng chức năng hai bên tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh, mở rộng truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

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