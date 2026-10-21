Bắc Ninh: Chặn ma túy từ nhà trọ, giữ bình yên địa bàn công nghiệp

Tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp, nhà trọ và đông công nhân từ các địa phương đến sinh sống, làm việc, phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh đối mặt với nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trước tình hình đó, Công an phường tăng cường quản lý cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đồng thời phát huy vai trò của người dân, chủ nhà trọ, doanh nghiệp và gia đình trong phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

Quản lý chặt địa bàn, chủ động phát hiện vi phạm

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Công an phường Nếnh, địa bàn hiện có hơn 145.000 người tạm trú, gấp khoảng 2,5 lần số người thường trú, sinh sống tại khoảng 300 khu nhà trọ và 4.000 căn hộ nhà ở xã hội. Dân cư đông, biến động thường xuyên đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý cư trú, nắm tình hình và phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm.

Công an phường duy trì kiểm tra cư trú, kết hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Riêng tại các cơ sở karaoke, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra chuyên đề ma túy khoảng hai lần mỗi tháng.

Công tác xác minh thông tin, phối hợp với địa phương nơi thường trú của những người có tiền án, tiền sự cũng được chú trọng nhằm phục vụ quản lý, phòng ngừa tội phạm.

Cán bộ Tổ cảnh sát khu vực Công an phường Nếnh tuyên truyền về phòng chống ma túy tại các nhà trọ, khách sạn tại phường Nếnh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, mô hình “Nhà trọ an toàn và không ma túy” được triển khai nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ nhà trọ. Việc đăng ký tạm trú, kiểm tra giấy tờ tùy thân theo quy định, lắp đặt camera và kịp thời thông báo dấu hiệu nghi vấn góp phần tăng cường quản lý người thuê, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm.

Bà Ngô Thị Lý, chủ nhà trọ tại khu My Điền 2, cho biết khu trọ của gia đình có 32 phòng với khoảng 40 công nhân đến từ nhiều địa phương. Bên cạnh thực hiện đăng ký tạm trú theo hướng dẫn, bà chú trọng nắm tình hình người thuê, kịp thời thông báo cho cảnh sát khu vực khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy hoặc mua bán chất cấm.

Tại cơ sở karaoke MD KTV, anh Lê Mạnh Đức, chủ cơ sở, cho biết đơn vị thường xuyên nhắc nhở nhân viên không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy, chú ý biểu hiện bất thường của khách và từ chối phục vụ khi phát hiện dấu hiệu sử dụng chất cấm. Cơ sở cũng chủ động thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện vi phạm và phối hợp trong các đợt kiểm tra.

​Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, các đối tượng thường lợi dụng nhà trọ, cơ sở dịch vụ, các mối quan hệ xã hội và không gian mạng để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thanh, thiếu niên và công nhân trẻ sống xa gia đình có nguy cơ bị lôi kéo bởi tâm lý tò mò, sự rủ rê của bạn bè hoặc những lời mời gọi như “thử một lần cho biết,” “chơi cho vui.”

Test ma túy các loại được dùng để kiểm tra đột xuất, thường xuyên các cơ sở an ninh có điều kiện. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Từ ngày 1/7 đến nay, Công an phường Nếnh đã trực tiếp bắt giữ 38 vụ với 63 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong đó, có 11 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với 11 đối tượng; 6 vụ sử dụng trái phép chất ma túy với 6 đối tượng; 12 vụ mua bán trái phép chất ma túy với 24 đối tượng và 9 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với 22 đối tượng.

Thượng tá Thân Văn Lợi, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Bắc Ninh, nhận định các khu công nghiệp tập trung đông lao động từ nhiều địa phương, trong đó có người đã sử dụng ma túy trước khi đến địa bàn, gây thêm áp lực cho công tác quản lý và phòng ngừa tội phạm.

Theo Thượng tá Lợi, các đối tượng ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi, lập tài khoản giả trên Zalo, Facebook, Telegram để liên hệ, giao dịch; lợi dụng dịch vụ giao hàng, nhà riêng, phòng trọ và căn hộ để mua bán hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thực tế này đòi hỏi lực lượng chức năng phải chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức hoạt động mới và tăng cường phối hợp với người dân.

Phát huy vai trò cộng đồng, phòng ngừa từ gia đình

Bên cạnh hoạt động của lực lượng công an, sự tham gia của người dân, tổ dân phố, chủ nhà trọ và cơ sở kinh doanh góp phần phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm tại khu dân cư.

Bà Thân Thị Ngà, Tổ trưởng tổ dân phố My Điền 2, cho biết khoảng 2-3 năm trước, tệ nạn ma túy, cờ bạc và tình trạng rượu chè tại khu vực còn diễn ra khá công khai. Từ khi lực lượng công an tăng cường bám địa bàn, đẩy mạnh tuần tra, tình hình an ninh, trật tự có chuyển biến tích cực, người dân yên tâm hơn.

Cùng với quản lý địa bàn, phòng ngừa từ gia đình có ý nghĩa quan trọng đối với thanh, thiếu niên. Thượng úy Nguyễn Đức Thuận, cán bộ cảnh sát khu vực Công an phường Nếnh phụ trách tổ dân phố My Điền 2 cho biết một số người trẻ có thể bị lôi kéo do thiếu kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, tâm lý tò mò hoặc muốn thể hiện bản thân.

​Do đó, cha mẹ cần quan tâm đến sinh hoạt, quan hệ bạn bè và những thay đổi bất thường của con em; hướng dẫn kỹ năng từ chối lời rủ rê, không thử chất lạ vì tò mò.

Đối với công nhân trẻ sống xa gia đình, việc trang bị kiến thức về tác hại của ma túy, cảnh giác trước những lời mời sử dụng chất lạ tại các buổi sinh nhật, liên hoan, quán karaoke, nhà nghỉ và tránh sử dụng đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc cũng là những biện pháp tự bảo vệ cần thiết.

Cán bộ Tổ cảnh sát khu vực Công an phường Nếnh tuyên truyền và test ma túy tại các cơ sở an ninh có điều kiện. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

​Theo Thượng tá Thân Văn Lợi, công tác phòng, chống ma túy cần kết hợp đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm với tuyên truyền phù hợp từng nhóm đối tượng, nhất là công nhân tại khu công nghiệp, học sinh, sinh viên và đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung tuyên truyền cần giúp người dân nhận biết thủ đoạn của tội phạm, hiểu tác hại của ma túy và biết cách thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Thời gian tới, Công an phường Nếnh tiếp tục tăng cường quản lý cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tuần tra tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, lực lượng công an phối hợp với tổ dân phố, chủ nhà trọ, cơ sở dịch vụ và gia đình đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng.

​Trong bối cảnh phường Nếnh phát triển theo hướng đô thị công nghiệp, giữ vững an ninh, trật tự là điều kiện quan trọng để người lao động yên tâm làm việc, doanh nghiệp ổn định sản xuất và người dân an cư.

Sự kết hợp giữa đấu tranh với tội phạm, quản lý chặt địa bàn và nâng cao ý thức tự phòng ngừa trong cộng đồng sẽ góp phần hạn chế nguy cơ ma túy xâm nhập, giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở./.

Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm Mỗi người lao động sẽ trở thành một tuyên truyền viên, mỗi tổ công đoàn sẽ trở thành một điểm phòng ngừa, mỗi công đoàn cơ sở sẽ trở thành một "lá chắn" bảo vệ người lao động trước hiểm họa ma túy.