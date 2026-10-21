“Tiết học GenZ”: Giúp học sinh nhận diện cám dỗ, tránh xa ma túy

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Tiết học GenZ mùa 2” với chủ đề “Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn”, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa ma túy cho học sinh.

Chương trình được tổ chức theo hình thức kết nối trực tiếp và trực tuyến tại 4 điểm cầu gồm Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, Trường Trung học phổ thông Đa Phúc, Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng và Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, đồng thời kết nối với các trường học trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn của chương trình là hành trình trải nghiệm thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, nơi học sinh được tiếp cận những câu chuyện có thật về quá trình sa vào ma túy, những hệ lụy đối với bản thân, gia đình và những nỗ lực làm lại cuộc đời của các học viên. Qua đó, chương trình giúp các em nhận diện rõ hơn những cám dỗ, tình huống dễ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả của những lựa chọn thiếu cân nhắc.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nhấn mạnh bản lĩnh của tuổi trẻ không nằm ở việc dám thử những điều nguy hại, mà ở sự tỉnh táo, dũng cảm từ chối cám dỗ để bảo vệ bản thân và tương lai.

Đối với học sinh, thông điệp được nhấn mạnh là “Không thử ma túy dù chỉ một lần”. Khi gặp khó khăn, áp lực tâm lý hoặc bị lôi kéo vào những hành vi nguy hiểm, các em cần chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và lực lượng Công an, không vì sĩ diện hay tâm lý muốn khẳng định bản thân mà đánh đổi sức khỏe và tương lai.

Học sinh hào hứng tham gia chương trình “Tiết học GenZ mùa 2”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh việc chia sẻ câu chuyện từ các học viên cai nghiện, chương trình còn tổ chức đối thoại giữa học sinh, phụ huynh, giáo viên về áp lực tâm lý tuổi vị thành niên, cách nhận biết những thay đổi của con em và vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường.

Tại chương trình, học sinh cũng được hướng dẫn kỹ năng xử lý khi bị bạn bè rủ rê, gặp nguy hiểm hoặc chứng kiến hành vi vi phạm pháp luật; cách tìm kiếm sự trợ giúp thông qua các kênh tiếp nhận thông tin của Công an thành phố Hà Nội và ứng dụng Hà Nội Smart Police.

Các hoạt động tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy, giao lưu nghệ thuật và viết thông điệp gửi bản thân trong 5 năm tới được lồng ghép nhằm tăng tính tương tác, giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi với học sinh. Người tham gia trực tiếp và trực tuyến cùng gửi thông điệp, cam kết không thử ma túy, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Theo Ban tổ chức, tính đến 10 giờ ngày 24/9/2026, chương trình đã ghi nhận 6.630 lượt đăng ký, tương ứng 13.259 người tham gia theo hình thức đăng ký theo cặp học sinh - phụ huynh hoặc học sinh - giáo viên, vượt 44,2 lần so với mục tiêu 150 cặp đặt ra ban đầu.

Tiếp nối thành công của mùa 1 với chủ đề “Tự hào Hà Nội - Sống chuẩn an toàn”, “Tiết học GenZ mùa 2” hướng tới mở rộng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Học sinh tham gia các hoạt động tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Qua đó, chương trình góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy./.