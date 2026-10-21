Máy bay quân sự đưa hơn 8.450 mẫu hài cốt liệt sỹ ra Hà Nội giám định ADN

Sáng 21/10, tại khu vực quân sự sân bay thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không-Không quân và các tỉnh, thành phố Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và vận chuyển, bàn giao 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ.

Đây là đợt vận chuyển thứ 12, đồng thời là lần thứ 2 các mẫu sinh phẩm được vận chuyển bằng máy bay quân sự, đánh dấu việc Quân khu 9 hoàn thành công tác lấy mẫu trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tham gia thực hiện nghi thức tiễn đưa các mẫu sinh phẩm, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn nhiều người con ưu tú của đất nước nằm lại nơi chiến trường xưa, trong lòng đất mẹ Việt Nam và trên đất bạn.

Hàng trăm nghìn phần mộ chưa thể khắc tên; nhiều gia đình, thân nhân liệt sỹ vẫn ngày đêm mong ngóng thông tin, chờ đợi ngày tìm được người thân sau nhiều năm tháng.

Đáp lại nguyện vọng chính đáng của các gia đình liệt sỹ, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đến nay, Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập được 1.104 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 748 hài cốt liệt sỹ ở trong nước và 356 hài cốt liệt sỹ tại Campuchia, đạt 122,66% chỉ tiêu năm 2026 và 76,13% chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đáng chú ý, ngày 10/10, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ liệt sỹ chưa có thông tin tại 107/107 nghĩa trang liệt sỹ. Tổng số mộ đã khai quật là 41.231, đạt 100% kế hoạch; trong đó, 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, hoàn thành nhiệm vụ sớm gần 7 tháng so với tiến độ của chiến dịch.

Trung tướng Hồ Văn Thái cho biết, trước đợt vận chuyển lần này, Quân khu 9 đã tổ chức 11 đợt vận chuyển, bàn giao tổng cộng 23.557 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN.

Đặc biệt, ngày 5/10 vừa qua, với sự hỗ trợ của Quân chủng Phòng không-Không quân, các mẫu sinh phẩm được vận chuyển bằng máy bay quân sự; được Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Đợt vận chuyển thứ 12 tiếp tục thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ tri ân, đồng thời tạo điều kiện đưa số lượng lớn mẫu sinh phẩm đến cơ quan chuyên môn để tiến hành giám định.

Theo Chính ủy Quân khu 9, mỗi mẫu sinh phẩm được vận chuyển không chỉ phục vụ công tác khoa học mà còn gửi gắm niềm hy vọng của các gia đình, thân nhân liệt sỹ trong hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh.

Khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, máy bay CASA-295 số hiệu 8901 cất cánh từ sân bay Cần Thơ, đưa 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ đến sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội).

Toàn bộ số mẫu sinh phẩm sẽ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để tiến hành giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sỹ.

Việc hoàn thành lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sỹ và tiếp tục vận chuyển mẫu sinh phẩm đi giám định là bước quan trọng trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Kết quả giám định ADN được kỳ vọng sẽ giúp nhiều gia đình có thêm cơ hội tìm được người thân, từng bước khép lại những năm tháng chờ đợi.

Trung tướng Hồ Văn Thái khẳng định, lực lượng vũ trang Quân khu 9 sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người có công, trong đó có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Đây là trách nhiệm thiêng liêng của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam./.

Quy tập 58 hài cốt liệt sỹ trong 5 ngày đầu của đợt 2 tại công viên Lê Thị Riêng Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc.