Lâm Đồng: Khống chế nhanh đám cháy trong khu dân cư ở Đà Lạt

Chiều tối 20/10, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khu dân cư trên đường Võ Trường Toản (phường Lâm Viên-Đà Lạt, Lâm Đồng). Vụ cháy nhanh chóng được khống chế sau khoảng 1 giờ đồng hồ và không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 40 ngày 20/10, tại khu vực nhà xưởng chứa gỗ, đồ nội thất trong hẻm thuộc đường Võ Trường Toản (phường Lâm Viên-Đà Lạt) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Do trong khu nhà xưởng có nhiều đồ gỗ nội thất, vụn gỗ, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang khu vực nhà kính nylon kế bên, uy hiếp dãy kiốt là văn phòng công ty, cửa hàng kinh doanh phía mặt tiền tuyến đường nêu trên.

Do ngọn lửa lan rộng, khói đen bao trùm cả khu vực nên người dân đã cầu cứu lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng chục chiến sỹ, nhiều xe chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường, phối hợp cùng công an, lực lượng chức năng của địa phương triển khai công tác chữa cháy, ngăn chặn ngọn lửa không lan sang nhà dân xung quanh.

Sau khi triển khai nhiều mũi tiếp cận, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa sau khoảng 1 giờ đồng hồ. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến nhiều vật dụng, tài sản của người dân trong khu vực.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, thống kê thiệt hại do đám cháy gây ra./.

Kịp thời khống chế đám cháy khu nhà xưởng tại phường Đại Mỗ Vụ cháy được ngăn chặn, khống chế kịp thời không gây thiệt hại về người, khu vực xảy ra cháy gồm dãy nhà trọ tự phát cùng nhiều kho, xưởng; lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.