Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm học sinh mắc bệnh não mô cầu

Ngày 21/10, thông tin từ Trạm Y tế xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn xã vừa ghi nhận một trường hợp là học sinh mắc não mô cầu.

Báo cáo từ Trạm Y tế xã Thường Tân, ngày 20/10, đơn vị ghi nhận thông tin có ca não mô cầu cư ngụ trên địa bàn xã từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh Khu vực 2. Bệnh nhân là nam sinh B.T.T (sinh năm 2014) có địa chỉ tại Tổ 2, ấp Mỹ Lộc, xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 13/10, bé trai khởi phát bệnh với các triệu chứng đau họng, đau cổ, đau đầu và được gia đình xin nghỉ học.

Ngày 14/10, em được đưa đi khám ở Bệnh viện Châu Thành, phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh với chẩn đoán nhiễm siêu vi.

Do sốt cao nên ngày 15/10 gia đình đưa bé trai đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Thuận Mỹ, phường Thủ Dầu Một. Tại đây, bác sỹ nghi viêm màng não và hướng dẫn đưa lên nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Thời điểm nhập viện, bé trai tỉnh táo, mạch ổn định, đã bớt sốt, cổ gượng. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 chẩn đoán bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết, theo dõi viêm màng não vi khuẩn.

Kết quả xét nghiệm PCR đa tác nhân phát hiện vi khuẩn Neisseria meningitidis, tác nhân gây bệnh não mô cầu.

Hiện, sức khỏe bệnh nhi ổn định, không sốt, không nôn ói, giảm đau đầu, sinh hiệu ổn định, cổ mềm hơn, đồng tử 2 bên đều, không yếu liệt tay chân.

Sau khi xác định ca bệnh, Trạm Y tế xã Thường Tân đã tiến hành điều tra dịch tễ. Kết quả điều tra cho thấy, trong vòng 2 tuần trước khi mắc bệnh, bệnh nhi không đi đâu khác, chỉ ở nhà và đi học tại Trường Ngô Thời Nhiệm tại đường Lý Thái Tổ, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh) và Trung tâm Anh ngữ Huyen tại đường số 3, khu Biconsi, Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó bé trai đã tiêm một mũi vaccine viêm não mô cầu A,C,W,Y, chưa tiêm vaccine nhóm B. Trạm y tế xã Thường Tân đã xác minh có 4 người trong gia đình tiếp xúc gần và triển khai cho uống dự phòng kháng sinh Azithromycin 500mg; đồng thời xử lý vệ sinh môi trường bằng cloramin B; hướng dẫn theo dõi sức khỏe và liên hệ cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Ngành y tế địa phương cũng phối hợp điều tra, truy vết, xác minh những người tiếp xúc gần tại Trung tâm Anh ngữ Ms Huyen; tiếp tục giám sát sức khỏe bệnh nhi và những người liên quan.

Người dân được khuyến cáo chú ý các dấu hiệu nghi mắc bệnh, đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn kịp thời và tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc dự phòng khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Trước đó, từ ngày 14/10 đến ngày 17/10, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu nhóm B với 4 học sinh mắc bệnh tại Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, trong đó có 1 học sinh tử vong./.

Chùm ca bệnh não mô cầu ở TP Hồ Chí Minh: Đã kiểm soát, cắt đứt chuỗi lây nhiễm Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định chuỗi lây nhiễm của chùm ca bệnh não mô cầu tại xã Hiệp Phước đã được kiểm soát tốt, học sinh có thể yên tâm đến trường học.