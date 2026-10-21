Sửa đổi 6 luật về y tế: Kiểm soát giá thuốc, ngăn mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị

Sáng 21/10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Tăng cường quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay mục đích ban hành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật thuộc lĩnh vực y tế nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đơn giản hóa, bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh, đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Quan điểm xây dựng luật là bảo đảm tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật; tăng cường cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.

Đi sâu vào nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đại diện cơ quan soạn thảo cho biết Dự thảo Luật xử lý các nội dung đã thực hiện việc phân cấp, phân quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh trên cơ sở cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh chồng chéo liên quan đến các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng như thủ tục liên quan đến lập hồ sơ phương án giá.

Đáng chú ý, dự thảo đã sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 113 để tăng cường quản lý thiết bị y tế theo hướng bổ sung các quy định về nguyên tắc quản lý thiết bị y tế và một số giải pháp nhằm quản lý giá thiết bị y tế cũng như tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị y tế, bao gồm: Quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng; Công khai theo lộ trình thông tin về giá thiết bị y tế và các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế; Liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa y tế, hải quan, thuế, đấu thầu, bảo hiểm y tế; Áp dụng các biện pháp để phục vụ truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chuỗi cung ứng.

Cùng với đó là thực hiện công khai giá niêm yết và cập nhật khi có thay đổi giá niêm yết trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế; Thực hiện kê khai giá, cập nhật giá kê khai, công khai danh sách các cơ sở phân phối, kinh doanh thiết bị y tế trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế; không phải thực hiện kê khai lại giá nếu giá có thay đổi trong biên độ do Chính phủ quy định.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược: Dự thảo Luật sửa đổi để đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, bao gồm: Thực hiện việc đơn giản hóa các điều kiện để thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các giấy tờ có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia và đơn giản hóa thủ tục hành chính công khai hồ sơ công bố, công bố lại giá bán buôn thuốc dự kiến.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tăng cường phân cấp, phân quyền xác nhận nội dung quảng cáo thuốc; sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất với Luật Giao dịch điện tử, Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã được Quốc hội ban hành, đồng thời sửa đổi để tăng cường quản lý giá thuốc, bổ sung quy định về công bố giá bán buôn dự kiến, phương pháp xác định giá bán buôn thuốc dự kiến và quy định về vấn đề liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế: Dự thảo Luật sửa đổi để đồng bộ với Luật Tổ chức chính quyền địa phương và theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất với việc sửa đổi hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 48 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của dự án. Nội dung dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế. Hồ sơ dự án Luật cơ bản bảo đảm theo quy định.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Điều 3): Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành việc sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 110 về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhằm áp dụng thống nhất giá đối với các cấp chuyên môn kỹ thuật, đồng thời sửa đổi khoản 7 Điều 110 để đồng bộ với việc sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 110. Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì vẫn được thanh toán phần chi phí theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo pháp luật về bảo hiểm y tế.

Về thiết bị y tế (khoản 10 Điều 3), Ủy ban tán thành việc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về quản lý thiết bị y tế tại Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và đề nghị: Việc quy định nguyên tắc quản lý theo vòng đời và chuỗi cung ứng cần gắn với yêu cầu bảo đảm truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của sản phẩm. Nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc phân quyền khai thác dữ liệu để việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp, công khai thông tin theo quy định của pháp luật, không mâu thuẫn với quyền bảo vệ bí mật kinh doanh.

Biên độ giá cần được quy định linh hoạt phù hợp với tính đa dạng về nhóm, chủng loại thiết bị y tế; trách nhiệm cập nhật giá kê khai cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước với chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Bổ sung quy định liên quan đến trách nhiệm của nhà sản xuất thiết bị y tế và cơ sở y tế. Rà soát, bảo đảm không chồng chéo với pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan.

Dự thảo Luật bổ sung một số nội dung mới: Quy định về thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp tại khoản 2 Điều 29; Bãi bỏ quy trình thực hiện áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh tại khoản 3 Điều 93 Luật hiện hành. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, đây là 02 nội dung có điều chỉnh chính sách nhưng chưa được nêu tại Tờ trình số 825, chưa được thuyết minh, tổng kết thi hành pháp luật, do đó, Ủy ban chưa có cơ sở để xem xét, đánh giá.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược (Điều 4), Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành với nội dung sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp xác nhận nội dung quảng cáo thuốc. Ủy ban đề nghị nghiên cứu giải pháp để kiểm soát tình trạng hồ sơ xác nhận quảng cáo thuốc không được chấp thuận tại địa phương này nhưng tiếp tục đề nghị xác nhận tại địa phương khác; Làm rõ mục tiêu sớm hoàn thành việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về dược bảo đảm kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ dữ liệu, trong đó có dữ liệu về giá.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Điều 6): Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; tên gọi của các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh./.

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