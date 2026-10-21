Thể thao

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam về nhất và nhì môn bơi

Thành tích của vận động viên Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt mang đến tin vui cho Thể thao Người khuyết tật Việt Nam trong ngày thi đấu 21/10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

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Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành thêm 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi hai "kình ngư" Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 100m nam bơi ếch hạng thương tật SB5.

Thành tích của Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt mang đến tin vui cho Thể thao Người khuyết tật Việt Nam trong ngày thi đấu 21/10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đồng thời khẳng định khả năng cạnh tranh của các "kình ngư" Việt Nam ở đấu trường châu lục./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam #Huy chương Vàng #Asian Para Games 2026
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