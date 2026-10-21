Asian Para Games 2026: Việt Nam quyết tâm giải "cơn khát" Huy chương Vàng

Ngày 21/10, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ ba tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) ở Aichi-Nagoya, Nhật Bản, với tâm điểm là nhà vô địch Lê Tiến Đạt xuất trận ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng SB5. Đây là một trong những niềm hy vọng giành Huy chương Vàng đầu tiên cho Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.

Tại Asian Para Games 2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Lê Tiến Đạt từng giành Huy chương Vàng nội dung 100m nam bơi ếch hạng SB5, trong khi người đồng đội của anh là Đỗ Thanh Hải đoạt Huy chương Bạc. Tấm Huy chương Vàng của Tiến Đạt cũng là tấm Huy chương Vàng duy nhất của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại kỳ đại hội trước.

Trở lại đấu trường châu lục lần này, “kình ngư” Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát huy thế mạnh ở nội dung sở trường. Cuộc tranh tài ngày 21/10 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đoàn Việt Nam vẫn đang tìm kiếm tấm Huy chương Vàng đầu tiên.

Ngoài Lê Tiến Đạt, đội tuyển Bơi Người khuyết tật Việt Nam còn có Võ Thanh Tùng thi đấu nội dung 100m nam bơi ếch hạng SB4, Vi Thị Hằng ở nội dung 50m nữ bơi bướm hạng S7, Trịnh Thị Bích Như ở nội dung 100m bơi ếch nữ hạng SB5 và Hồ Văn Đao ở các nội dung 50m, 100m tự do nam hạng S8. Các nội dung chung kết môn bơi dự kiến diễn ra từ 15h00 ngày 21/10 (theo giờ Việt Nam).

Ở môn Điền kinh, 3 vận động viên Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Kiều và Trương Bích Vân tranh tài tại chung kết Ném đĩa nữ các hạng F56/F57. Đây cũng là cơ hội để đoàn Việt Nam cạnh tranh thêm huy chương.

Trước đó, ngày 20/10, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái đã tới thăm, động viên các tuyển thủ bơi tại Nagoya, tiếp thêm tinh thần cho các vận động viên trước những nội dung thi đấu quan trọng.

Sau hai ngày thi đấu chính thức của Asian Para Games 2026, Đoàn Việt Nam giành 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, tạm đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương. Người mang về cho Việt Nam tấm Huy chương Bạc tính đến thời điểm này là lực sĩ Lê Văn Công ở hạng cân 49kg nam môn Cử tạ.

Lực sỹ Lê Văn Công giành huy chương bạc tại Asian Para Games 2026

Trong cuộc tranh tài ngày 19/10, anh nâng thành công mức tạ 171kg, xếp sau đô cử Qarada Omar của Jordan. Huy chương Đồng còn lại do vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành được ở nội dung Ném lao-môn Điền kinh.

Hiện Trung Quốc tiếp tục bứt phá mạnh mẽ ở ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026, với 77 Huy chương Vàng, 47 Huy chương Bạc và 36 Huy chương Đồng. Trong khi đó, Nhật Bản đã vượt qua Uzbekistan để giành vị trí thứ hai toàn đoàn với 18 Huy chương Vàng, 22 Huy chương Bạc và 29 Huy chương Đồng./.

Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026 mới nhất ngày 21/10 Sau hai ngày thi đấu chính thức, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đang có được hai huy chương, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026.