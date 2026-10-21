Asian Para Games 2026: Bơi Việt Nam chưa thể có huy chương

Các “kình ngư” Việt Nam đã có ngày thi đấu nỗ lực tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) ở Nagoya (Nhật Bản) ngày 20/10, nhưng chưa thể giành huy chương ở các nội dung chung kết tham dự.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Vi Thị Hằng khi chỉ kém vận động viên giành huy chương Đồng 0,34 giây, trong khi Trịnh Thị Bích Như hai lần cán đích ở vị trí thứ tư.



Ở chung kết 50m nữ bơi bướm hạng thương tật S6, Trịnh Thị Bích Như đạt thành tích 42 giây 64, xếp thứ tư. Cả ba vị trí dẫn đầu đều thuộc về các vận động viên Trung Quốc.



Tiếp đó, tại chung kết 100m tự do nữ hạng S6, “kình ngư” 41 tuổi hoàn thành phần thi với thời gian 1 phút 26 giây 31, tiếp tục xếp thứ tư. Dù chưa thể bước lên bục nhận huy chương, nhưng hai lần góp mặt trong nhóm dẫn đầu cho thấy nỗ lực của Bích Như trước sự cạnh tranh quyết liệt ở đấu trường châu lục.



Trong khi đó, Vi Thị Hằng cũng trải qua cuộc đua đầy tiếc nuối ở chung kết 100m tự do nữ hạng S7. Với thành tích 1 phút 19 giây 66, “kình ngư” 36 tuổi xếp thứ tư, chỉ chậm hơn vận động viên giành huy chương Đồng Zhang Li của Trung Quốc 0,34 giây. Cả ba tấm huy chương ở nội dung này đều thuộc về các vận động viên Trung Quốc.



Ở nội dung 50m bơi ngửa nam hạng SB3, Hà Văn Hiệp về đích với thời gian 1 phút 06 giây 44, xếp thứ năm chung cuộc.



Như vậy, trong ngày thi đấu 20/10, đội tuyển Bơi Người khuyết tật Việt Nam có ba lượt về đích ở vị trí thứ tư, gồm hai lượt của Trịnh Thị Bích Như và một lượt của Vi Thị Hằng, cùng vị trí thứ 5 của Hà Văn Hiệp.



Trước đó, tại ASEAN Para Games 13 hồi tháng 1/2026, Vi Thị Hằng giành 4 huy chương Vàng. Trịnh Thị Bích Như cũng là gương mặt giàu kinh nghiệm, từng giành nhiều huy chương ở đấu trường khu vực.



Tại Asian Para Games 2026, các vận động viên Việt Nam phải đối mặt với những đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Những kết quả tại Nagoya cho thấy mức độ cạnh tranh cao ở các nội dung bơi người khuyết tật châu Á, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện thành tích chuyên môn để nâng cao khả năng tranh huy chương tại các giải đấu quốc tế tiếp theo./.

Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026 mới nhất ngày 21/10 Sau hai ngày thi đấu chính thức, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đang có được hai huy chương, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026.

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