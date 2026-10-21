Asian Para Games 2026: Thiết lập hàng loạt kỷ lục mới

Ngày thi đấu chính thức thứ hai (20/10) tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) chứng kiến hàng loạt dấu ấn nổi bật, với kỷ lục thế giới mới của nữ cung thủ Ấn Độ Sheetal Devi, nhiều kỷ lục đại hội ở môn Điền kinh và màn bứt phá của đoàn chủ nhà Nhật Bản với 8 Huy chương Vàng.

Tâm điểm của ngày thi đấu là màn trình diễn xuất sắc của Sheetal Devi tại trường bắn Okazaki.

Chỉ một ngày sau khi san bằng kỷ lục thế giới ở vòng phân hạng nội dung cung 3 dây với 704 điểm, nữ cung thủ 19 tuổi người Ấn Độ tiếp tục làm nên lịch sử khi đạt 149/150 điểm ở vòng 1/8 đơn nữ, vượt qua đối thủ Chan Yuen Wah (Hong Kong, Trung Quốc).

Thành tích này phá kỷ lục thế giới 148 điểm ở vòng loại trực tiếp do cung thủ người Anh Jessica Stretton nắm giữ suốt 7 năm.

Đáng chú ý, Sheetal Devi không có hai cánh tay. Cô thực hiện kỹ thuật nâng, ngắm, nhả cung bằng chân. Hai màn trình diễn liên tiếp, từ việc san bằng kỷ lục thế giới đến thiết lập cột mốc mới, tiếp tục đưa nữ cung thủ trẻ trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của kỳ đại hội năm nay.

Trên sân vận động Paloma Mizuho, Điền kinh Ấn Độ cũng có ngày thi đấu bùng nổ với nhiều kỷ lục đại hội được thiết lập.

Nishad Kumar trở thành nhà vô địch kép khi giành Huy chương Vàng Nhảy cao nam hạng T47 với mức xà 2,04m, đồng thời thiết lập kỷ lục đại hội mới, sau khi đã đăng quang ở nội dung Nhảy xa.

Ở nội dung Ném đĩa nam các hạng F43/F44/F62/F64, các VĐV Ấn Độ "ẵm trọn" cả ba vị trí dẫn đầu. Devender Kumar giành Huy chương Vàng, Rakesh đoạt Huy chương Bạc và Pardeep Kumar nhận Huy chương Đồng, khẳng định sức mạnh của đoàn thể thao nước này ở nội dung Ném đĩa.

Trên đường chạy, Deepthi Jeevanji bảo vệ thành công Huy chương Vàng 400m nữ hạng T20 với thành tích 56,36 giây, đồng thời phá kỷ lục đại hội. Trong khi đó, Simran Sharma giành chiến thắng ở cự ly 200m nữ hạng T12 với thời gian 24,80 giây, bổ sung thêm một tấm Huy chương Vàng cho Điền kinh Ấn Độ.

Ở môn Cử tạ, lực sỹ Malaysia Bonnie Bunyau Gustin, đương kim vô địch Paralympic, tiếp tục khẳng định đẳng cấp tại hạng cân 72kg nam. Anh chinh phục thành công mức tạ 225kg để giành Huy chương Vàng, bỏ xa các đối thủ bám đuổi. Dù không được nêu là một kỷ lục mới, nhưng thành tích này tiếp tục cho thấy vị thế của lực sĩ hàng đầu thế giới tại đấu trường châu lục.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản cũng có ngày thi đấu thăng hoa khi giành thêm 8 Huy chương Vàng. Bơi và Bóng bàn đóng góp đáng kể vào thành tích này, với các chiến thắng nổi bật của Suzuki Takayuki ở nội dung 50m bơi ếch hạng SB3 và Kinoshita Aira ở nội dung 100m bơi ngửa hạng S14.

Trên các bàn đấu bóng bàn, Iwabuchi Koyo, Funayama Mahiro và Yamaguchi Miya lần lượt giành chiến thắng trong các trận chung kết đơn.

Ở các môn đồng đội, đội tuyển Bóng đá khiếm thị Nhật Bản đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0, nối dài chuỗi thắng lên ba trận liên tiếp và độc chiếm ngôi đầu bảng. Đội tuyển Goalball nam Nhật Bản cũng tạo dấu ấn lớn khi vượt qua đương kim vô địch thế giới Trung Quốc với tỷ số cách biệt 13-6.

Những diễn biến trong ngày thi đấu thứ hai cho thấy cuộc đua huy chương tại Asian Para Games 2026 đang nóng lên với sự nổi bật của các kỷ lục thế giới và kỷ lục đại hội.

Sheetal Devi liên tiếp tạo dấu mốc lịch sử ở môn Bắn cung, Điền kinh Ấn Độ ghi dấu ấn bằng nhiều thành tích vượt chuẩn cũ, trong khi Nhật Bản tận dụng lợi thế sân nhà để gia tăng số Huy chương Vàng và khẳng định sức cạnh tranh trên bảng tổng sắp huy chương./.

Asian Para Games 2026: Việt Nam quyết tâm giải "cơn khát" Huy chương Vàng Nhà vô địch Lê Tiến Đạt cùng dàn tuyển thủ Bơi và Điền kinh xuất trận trong ngày 21/10, mang theo kỳ vọng mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Việt Nam tại Asian Para Games 2026.