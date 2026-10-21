Biểu dương thành tích của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngay sau khi kình ngư Đỗ Thanh Hải xuất sắc giành tấm huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương thành tích và tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh, nghị lực của các vận động viên, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thưởng nóng kịp thời cho các tấm huy chương quý giá.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng trước thành tích của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam, đặc biệt là hai kình ngư Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt khi xuất sắc giành huy chương Vàng và huy chương Bạc cùng nội dung 100m ếch nam hạng SB5 và trước đó là đô cử Lê Văn Công giành huy chương Bạc ở hạng 49kg môn cử tạ vào ngày 19/10.

Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực bền bỉ, ý chí và nghị lực phi thường của các vận động viên. Vượt qua những khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống, các vận động viên người khuyết tật đã kiên trì tập luyện, không ngừng vượt lên chính mình để có mặt trên đấu trường thể thao lớn nhất châu lục và giành những thành tích đáng tự hào.

Mỗi tấm huy chương mà các vận động viên giành được đều rất đáng trân trọng, bởi phía sau đó không chỉ là những tháng ngày khổ luyện, sự nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân mà còn là ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Thành tích của các vận động viên không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào cho thể thao nước nhà mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về nghị lực sống, niềm tin và tinh thần không khuất phục trước khó khăn, nghịch cảnh.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng gửi lời động viên tới các vận động viên, huấn luyện viên và toàn Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, mong các thành viên giữ gìn sức khỏe, bảo đảm thể lực, tiếp tục thi đấu với sự tự tin và quyết tâm cao nhất, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Việt Nam giàu ý chí, kiên cường và luôn khát vọng vươn lên.

Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 Nguyễn Trọng Hổ cho biết Herbalife đã quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho tấm huy chương Vàng của vận động viên Đỗ Thanh Hải.

Trước đó, vào tối 21/10, sự chú ý của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam hướng về đường đua xanh, nơi hai kình ngư Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt bước vào tranh tài ở nội dung 100m ếch nam hạng SB5.

Không phụ sự kỳ vọng của Ban huấn luyện và người hâm mộ, cả hai vận động viên Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, cùng góp mặt trên bục nhận huy chương. Đỗ Thanh Hải cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 33 giây 91, giành huy chương Vàng; vận động Lê Tiến Đạt về thứ hai với thời gian 1 phút 36 giây 63 giành huy chương Bạc. Vị trí thứ ba thuộc về vận động viên Rashidabadi Ali (Iran) với thành tích 1 phút 47 giây 78.

Đáng chú ý, tại Asian Para Games 4 tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, Lê Tiến Đạt từng giành huy chương Vàng nội dung này với thành tích 1 phút 34 giây 04, trong khi Đỗ Thanh Hải nhận huy chương Bạc với thời gian 1 phút 35 giây 11.

Đối với Đỗ Thanh Hải, tấm huy chương Vàng tại Asian Para Games 5 đánh dấu bước tiến đáng ghi nhận sau khi anh góp mặt tại Paralympic Paris 2024, nơi kình ngư Việt Nam vào chung kết nội dung 100m ếch nam hạng SB5, đạt thành tích 1 phút 35 giây 61 và xếp thứ năm.

Lê Tiến Đạt cũng là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. Tại Paralympic Paris 2024, trong lần đầu tham dự đấu trường thể thao lớn nhất thế giới dành cho người khuyết tật, anh đã thi đấu ấn tượng và giành vị trí thứ tư.

Trong khi đó, Lê Văn Công là một tấm gương của thể thao người khuyết tật Việt Nam về sự nỗ lực bền bỉ. Anh từng giành huy chương Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng Paralympic và giờ ở tuổi 42 là tấm Huy chương Bạc ở đấu trường châu lục.

Hai tấm huy chương ở cùng một nội dung, trong đó có huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5, là sự khởi đầu đầy khích lệ.

Hơn cả thành tích trên bảng tổng sắp, chiến thắng của Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt còn là câu chuyện đẹp về những con người không ngừng vượt qua giới hạn bản thân, bền bỉ theo đuổi đam mê và khát vọng cống hiến cho thể thao nước nhà./.

Asian Para Games 2026: Việt Nam đoạt huy chương Vàng môn bơi Tại Asian Para Games 2026 ngày 21/10, Đỗ Thanh Hải giành huy chương Vàng, Lê Tiến Đạt đoạt huy chương Bạc nội dung 100 m bơi ếch nam SB5, mang về cú đúp huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.