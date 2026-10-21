Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo Tết Đinh Mùi cho 370.000 đoàn viên, người lao động

Chiều 21/10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi năm 2027 với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng,” dự kiến hỗ trợ khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người lao động đón Tết đầm ấm, đủ đầy.

Hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện cho người lao động về quê đón Tết

Theo ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, mức hỗ trợ dự kiến từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/người. Công đoàn ưu tiên hỗ trợ người lao động mất việc làm, bị giảm giờ làm, có thu nhập thấp, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc gia đình gặp biến cố.

Một số trường hợp đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện có thể được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người theo chế độ riêng. Việc lựa chọn người được hỗ trợ căn cứ hoàn cảnh thực tế, chỉ tiêu phân bổ và hồ sơ theo quy định.

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” dự kiến tổ chức tại 9 điểm gắn với “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động mua sắm hàng thiết yếu với giá ưu đãi, tiếp cận các gian hàng 0 đồng và tham gia hoạt động văn hóa, giải trí.

Đối với người lao động xa quê, Công đoàn thành phố dự kiến bố trí 7.500 vé một chiều về quê đón Tết, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay; đồng thời hỗ trợ tiền ăn dọc đường và tặng quà Tết.

Song song với chương trình của Thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng trao tặng 1.200 vé tàu khứ hồi và 260 vé máy bay khứ hồi, kèm 1.460 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Việc xét chọn căn cứ các tiêu chí về việc làm, đóng kinh phí Công đoàn, hoàn cảnh hoặc thành tích theo quy định; ưu tiên người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Chủ động nắm bắt tình hình, bảo đảm quyền lợi người lao động

Để việc chăm lo Tết đến với mọi người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ông Phùng Thái Quang yêu cầu các cấp Công đoàn lựa chọn đúng người được hỗ trợ, căn cứ hoàn cảnh thực tế và tiêu chí của từng chương trình; bảo đảm công khai, minh bạch, tránh trùng lặp. Các đơn vị cần khẩn trương rà soát nhu cầu, lập danh sách theo quy định, lựa chọn hình thức chăm lo phù hợp, bảo đảm quyền lợi thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

"Tổ chức Công đoàn cần chủ động nắm tình hình tiền lương, thưởng Tết, lịch nghỉ và những khó khăn tại doanh nghiệp để kịp thời phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh. Các hoạt động “Bữa cơm tất niên Công đoàn,” “Tết không xa nhà” cũng cần được quan tâm triển khai nhằm chăm lo người lao động ở lại Thành phố hoặc làm việc xuyên Tết," ông Quang nhấn mạnh.

Theo ông Bùi Công Hoan, Phó Trưởng bộ phận Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết Đinh Mùi năm 2027, Thành phố đặt mục tiêu 100% Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động chăm lo phù hợp; phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận ít nhất một hình thức hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp hoặc nguồn xã hội hóa.

Bên cạnh người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn chú trọng chăm lo lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, thân nhân gia đình liệt sỹ, cán bộ Công đoàn hưu trí và người lao động trực tiếp sản xuất trong dịp Tết tại các dự án, công trình trọng điểm. Công tác lựa chọn người được hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng hợp nhu cầu, điều phối nguồn lực, hạn chế trùng lặp giữa các chương trình.

Trong chuỗi hoạt động Tết, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” dự kiến tổ chức từ ngày 22/1 đến 3/2/2027 tập trung tại các khu vực tập trung đông công nhân, khu nhà trọ và khu lưu trú. Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 25/1/2027 tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố với quy mô dự kiến 10.000 người hướng đến hỗ trợ đoàn viên mua sắm hàng thiết yếu với giá ưu đãi, trao tặng quà và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí.

Cùng với các hoạt động chăm lo, Công đoàn cơ sở cần phối hợp với doanh nghiệp rà soát tình hình tiền lương, thưởng Tết, lịch nghỉ và những khó khăn phát sinh để kịp thời hỗ trợ người lao động. Các đơn vị cần phổ biến chính sách đến đoàn viên, người lao động; lập danh sách theo đúng tiêu chí, đối chiếu giữa các chương trình và thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

Thông qua các chương trình chăm lo Tết Đinh Mùi năm 2027, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm, an toàn; đồng thời tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, ổn định cuộc sống và trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết./.

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