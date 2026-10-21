Hợp long nhịp chính cầu đi bộ hình lá dừa qua sông Sài Gòn

Ngày 21/10, Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, với nhịp chính hình dáng lá dừa, kết nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó, sau khi được lai dắt từ Vũng Tàu về công trường, sà lan chở tổ hợp vòm thép hình lá dừa neo dọc bờ sông phía Thủ Thiêm. Tổ hợp có tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, gồm vòm thép dài 187m, nặng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng nặng 2.000 tấn.

Quá trình hợp long bắt đầu từ rạng sáng 21/10 và dự kiến hoàn tất vào chiều cùng ngày. Đơn vị thi công tháo neo, sử dụng tàu chuyên dụng lai dắt sà lan chở nhịp chính ra giữa sông. Khi tiến hành hợp long, sà lan được xoay ngang và kéo vào vị trí giữa hai mố trụ TC01, TC02, đưa khung vòm cầu chính vào đúng vị trí để kết nối với các mố trụ theo phương án kỹ thuật đã được tính toán.

Đội thi công tiến hành định vị, hiệu chỉnh cao độ và hạ tải nhịp cầu. Quá trình căn chỉnh, hạ tải được hỗ trợ bằng hệ thống kích thủy lực và xe tự hành đa trục SPMT, kết hợp bơm nước dằn vào sà lan để tăng trọng lượng. Sau khi nhịp chính được đặt lên hai mố trụ, các đơn vị tiếp tục căn chỉnh và tháo hệ khung đỡ chuyên dụng.

Ông Trương Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood cho biết, doanh nghiệp mong muốn cầu đi bộ không chỉ kết nối đôi bờ sông Sài Gòn mà còn góp thêm một không gian công cộng đẹp và giàu sức sống cho thành phố. Nutifood sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tập trung hoàn thiện công trình, thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra, kiểm định và nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác.

Các kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường, chuẩn bị cho quá trình hợp long dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ, khởi công cuối tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài khoảng 720m, trong đó nhịp chính là kết cấu vòm treo dây văng dài 187m; mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng thay đổi từ 6-11m. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80m, cao 10m, nhằm bảo đảm không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.

Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng thi công. Tại gói thầu XL01, nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục xây dựng tại hai đầu cầu dẫn. Ở gói thầu XL02, các hạng mục chính của cầu như kết cấu cầu, cầu thang xoắn, cầu thang bộ, thang máy, bể nước cảnh quan và trạm bơm nước đã cơ bản hoàn tất./.

Hợp long cầu đi bộ nghìn tỷ, hình dáng lá dừa nước qua sông Sài Gòn Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dài 720m, hình dáng lá dừa nước, tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, kết nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc mới của TP Hồ Chí Minh.