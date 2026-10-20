Đồng Nai tăng tốc thi công hai tuyến đường nghìn tỷ kết nối sân bay Long Thành

Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, vừa qua thành phố Đồng Nai đã hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ 2 tuyến giao thông trọng điểm kết nối Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) là Đường 25B và Đường 25C. Sau khi có đầy đủ mặt bằng, nhà thầu tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành dự án cuối năm nay.

Ông Lương Thế Hoàng, Giám đốc điều hành liên danh gói thầu số 10, Đường 25B, cho biết trước đây, do vướng mặt bằng nên việc thi công Đường 25B gặp nhiều khó khăn, không liền mạch. Đầu tháng này, nhà thầu nhận bàn giao phần mặt bằng cuối cùng phục vụ dự án, tạo tiền đề để tăng tốc thi công.

Với phần mặt bằng vừa được bàn giao, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công “3 ca, 4 kíp” để sớm hoàn thành hệ thống cống, sau đó sẽ đắp nền, cấp phối đá dăm, thảm nhựa.

Theo ông Lương Thế Hoàng, hiện nhà thầu đang huy động khoảng 150 nhân lực, máy móc thi công Đường 25B. Trên tuyến nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa, nhà thầu đang đẩy mạnh thi công hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật, cấp phối đá dăm.

“Những tháng gần đây thời tiết mưa nhiều (riêng tháng 9/2026 có khoảng 20 ngày mưa), ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi công Đường 25B. Hiện nhà thầu đã tập kết đầy đủ nguyên vật liệu, đề ra phương án đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành Đường 25B cuối năm 2026” - ông Lương Thế Hoàng chia sẻ.

Theo lãnh đạo nhà thầu thi công Đường 25C, đến nay Đường 25C đã hoàn thành đắp nền và hệ thống thoát nước, nhà thầu đang huy động hàng chục nhân lực, máy móc đẩy mạnh thi công cấp phối đá dăm, thảm nhựa, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 11/2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, Dự án nâng cấp Đường 25B đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51 có chiều dài hơn 9km; vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, quy mô 10 làn xe. Đến nay, tổng sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng đã ký.

Dự án xây dựng Đường 25C dài hơn 2,6km, với 8 làn xe, vốn đầu tư gần 650 tỷ đồng. Hiện hầu hết các hạng mục chính tại dự án đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tập trung nhân lực hoàn thiện dự án, đảm bảo tháng 11 tới đưa dự án vào khai thác.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, Đường 25B và 25C là 2 dự án giao thông có ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp kết nối các tuyến quốc lộ, cao tốc (Quốc lộ 51, cao tốc Bến Lức-Long Thành, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh) với sân bay Long Thành; đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành với các địa phương trên địa bàn Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hoàn thành các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Sân bay quốc tế Long Thành Các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là bước kỹ thuật quan trọng, cung cấp cơ sở để đánh giá hệ thống, phục vụ quá trình chuẩn bị khai thác Sân bay Long Thành.

​