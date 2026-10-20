Cà Mau đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn

Nhằm tạo bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội địa phương, tỉnh Cà Mau khởi động Đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 với tổng nguồn vốn hơn 14.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu 100% khóm, ấp có đường bê tông.

Sự đồng thuận của người dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình hoàn thành tiến độ, góp phần tạo một diện mạo mới khởi sắc cho vùng nông thôn nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Niềm vui phum sóc đồng bào Khmer

Tuyến đường Ngã Ba Chùa Cũ (ấp 7) xã Tân Lộc vừa mới được khởi công xây dựng với chiều dài gần 2.000 m, tổng kinh phí xây dựng gần 3,5 tỷ đồng, với nguồn vốn ngân sách nhà nước và người dân trên tuyến hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để xây dựng.

Theo ông Lâm Thu (dân tộc Khmer tại xã Tân Lộc), từ khi có chính sách triển khai xây dựng tuyến đường, đồng bào dân tộc nơi đây rất phấn khởi, đồng thuận cao hiến đất hoa màu, vật kiến trúc cùng với chính quyền địa phương để triển khai thi công.

“Khi tuyến đường hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua bán, sản xuất, việc đi học các em học sinh đồng bào dân tộc cũng dễ dàng,…” ông Lâm Thu phấn khởi chia sẻ.

Sinh sống tại vùng quê này hơn 60 năm, ông Hữu Nhơn rất phấn khởi khi dự án làm lộ giao thông nông thôn đi ngang qua nhà mình.

Ông Hữu Nhơn chia sẻ, “khi nghe thông tin về xây dựng tuyến đường, người dân nơi đây rất phấn khởi. Bởi bà con đi lại sẽ được dễ dàng, tiết kiệm chi phí thời gian. Đồng thời, hàng hóa nông sản của bà con đồng bào Khmer sản xuất được thương lái đến tận nơi để thu mua, không còn cảnh khó khăn đi lại như trước.”

Bà Đinh Thị Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lộc thông tin, thực hiện Đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lộc đã chủ động rà soát, lập danh mục, tổ chức họp dân triển khai thực hiện để chọn ra những hạng mục công trình bứt xúc nhất để đưa vào danh mục tiến hành đầu tư xây dựng.

Trong năm 2026, đơn vị sẽ triển khai thực hiện 4 hạng mục công trình dự án giao thông nông thôn với tổng kinh phí đầu tư hơn 9 tỷ đồng và năm 2027 tiếp tục đầu tư thêm 9 hạng mục dự án.

Theo bà Đinh Thị Mừng, năm 2026, xã phấn đấu hoàn thành 4 hạng mục công trình để đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại. Đồng thời, xã chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân tăng cường giám sát trong quá trình thi công công trình, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, đem lại chất lượng, hiệu quả bền vững.

Máy móc trang thiết bị phụ vụ thi công các dự án giao thông nông thôn. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tạo động lực phát triển kinh tế

Theo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, Đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 được chia làm 2 giai đoạn, với tổng nguồn vốn khoảng 14.048 tỷ đồng trong đó ngân sách hỗ trợ khoảng 12.397 tỷ đồng, vận động xã hội hóa xây dựng cầu khoảng 1.421 tỷ đồng và nhân dân đóng góp làm cống khoảng 230 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026-2027 khai thực hiện cứng hóa mặt đường 1.251 tuyến đường đã hoàn thành nền đường đất đen, tổng chiều dài khoảng 2.160km và tiến hành xã hội hóa xây dựng mới và sửa chữa 738 cầu.

Giai đoạn 2028-2030 nâng cấp mặt đường hư hỏng 538 tuyến, tiến hành xã hội hóa sửa chữa và nâng cấp 264 cầu kinh phí khoảng 132 tỷ đồng.

Đồng thời, nâng cấp và mở rộng mặt đường 1.485 tuyến, tổng chiều dài khoảng 3.801 km và triển khai cứng hóa mặt đường 815 tuyến tổng chiều dài khoảng 1.437 km.

Ông Lê Thành Huấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau thông tin, năm 2026, các địa phương sẽ triển khai khởi công 19 công trình, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Cũng theo ông Huấn, khi đề án hoàn thành vào năm 2030, hệ thống giao thông nông thôn tại Cà Mau sẽ đạt chuẩn về tiêu chí nông thôn mới; từ đó sẽ giúp diện mạo vùng nông thôn Cà Mau thêm khởi sắc, giải quyết cho vấn đề đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân tạo động lực cho phát triển kinh tế và tăng trưởng hai con số của Cà Mau.

Ông Huỳnh Hảnh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lộc cho biết, mặc dù hệ thống giao thông của xã từng bước được hoàn thiện nhưng vẫn còn những tuyến đường đất xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là vào mùa mưa.

Vì vậy, triển khai Đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con. Đảng ủy xã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đặc biệt chú trọng chất lượng, kỹ thuật, an toàn và hiệu quả sử dụng công trình.

“Xây dựng giao thông nông thôn không chỉ là xây dựng những con đường, mà còn là tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Do vậy, mỗi công trình triển khai trên địa bàn phải quyết tâm thực hiện đến nơi, đến chốn; làm đến đâu phải bảo đảm chất lượng, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả,” ông Huỳnh Hảnh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lộc khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết, Tỉnh ủy cũng yêu cầu chính quyền địa phương cấp xã tổ chức triển khai giám sát thi công chặt chẽ, khoa học; chủ đầu tư, các nhà thầu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình thi công.

Đồng thời, người dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương hiến đất hoa màu, vật kiến trúc cùng với chính quyền địa phương thực hiện xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp.

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 100% khóm, ấp trên địa bàn tỉnh có đường bê tông giao thông nông thôn với quan điểm hạ tầng nông thôn đi trước để tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển.

Đây cũng là sự thể hiện quyết tâm cao của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông, tạo động lực cho tăng trưởng hai con số trong thời gian tới./.

Đường xuống cấp kéo dài, người dân Đắk Lắk mong sớm được sửa chữa Đợt mưa lũ cuối năm 2025 không chỉ gây thiệt hại về người mà còn khiến nhiều tuyến đường giao thông nông thôn; nhất là tại khu vực miền núi bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

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