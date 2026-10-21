Xã hội

Truy điệu và an táng hai hài cốt liệt sỹ tại Phú Thọ

Việc đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ tại Phú Thọ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương.

Tạ Văn Toàn
Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại lễ viếng, truy điệu sáng 21/10. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại lễ viếng, truy điệu sáng 21/10. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Sáng 21/10, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hai hài cốt liệt sỹ vừa được tìm kiếm, cất bốc, quy tập tại thôn Phú Hưng, xã Sơn Lương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Những nén hương thơm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc, cho cuộc sống hòa bình của nhân dân.

ttxvn_liet-sy.jpg
Hài cốt liệt sỹ được trang trọng đưa về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Sơn Lương. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Vũ Đình Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương, nhấn mạnh, việc đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương.

Dù danh tính của các đồng chí chưa được xác định, song sự hy sinh cao cả ấy luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng, khắc ghi. Đưa các đồng chí về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ cũng là để các thế hệ hôm nay và mai sau có thêm điều kiện chăm sóc, hương khói, tưởng nhớ công lao của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

ttxvn_liet-sy-1327.jpg
Cán bộ quân đội ghi thông tin lên biển mộ liệt sỹ trong quá trình thực hiện nghi thức an táng. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Lương nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tận tâm phục vụ nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác minh thông tin liệt sỹ khi có điều kiện và căn cứ phù hợp; quan tâm chăm sóc phần mộ, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh và những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu, lãnh đạo địa phương cùng các lực lượng thực hiện nghi thức an táng hai hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Sơn Lương trong niềm thành kính và biết ơn sâu sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Phú Thọ #Sơn Lương #truy điệu #an táng #liệt sỹ #nghĩa trang Phú Thọ
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Chợ Nội dung và Phim châu Á. (Ảnh: TTXVN phát)

Văn hóa Việt Nam tỏa sắc giữa mùa Thu Busan của Hàn Quốc

Từ các trò chơi dân gian tại Busan ASEAN Week, những bộ phim Việt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 đến đêm giao lưu “Vietnam Night” và vở nhạc kịch thể nghiệm “Ảo quan”, các hoạt động đã mở ra nhiều không gian giao lưu văn hóa và hợp tác nghệ thuật.