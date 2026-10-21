Nhà Xuất bản Thông tấn tái bản cuốn sách ảnh 3 ngữ Việt-Anh-Trung về Tướng Nguyễn Sơn

Để tưởng nhớ và ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng sôi động, phong phú của ông, nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất của Tướng Nguyễn Sơn (21/10/1956-21/10/2026), Nhà xuất bản Thông tấn thuộc Thông tấn xã Việt Nam cùng gia đình tướng quân đã bổ sung tư liệu, hình ảnh, cập nhật thông tin, tái bản cuốn sách ảnh 3 ngữ Việt-Anh-Trung “Tướng Nguyễn Sơn.”

Tướng Nguyễn Sơn-Hồng Thủy (1908-1956) là một vị tướng tài năng của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời là một chiến sỹ quốc tế xuất sắc, có nhiều đóng góp cho việc xây đắp mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung.

Ông trưởng thành từ phong trào yêu nước Việt Nam, tham gia hoạt động cách mạng tại Trung Quốc, dự lớp huấn luyện đặc biệt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giảng dạy tại Quảng Châu, trải qua những năm tháng gian khổ của Hồng quân, rồi trở về Việt Nam đảm nhiệm các trọng trách quân sự trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Năm 1948, ông được phong quân hàm Thiếu tướng tại Việt Nam; năm 1955, ông được phong quân hàm Thiếu tướng tại Trung Quốc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng ca ngợi ông là “tấm gương sáng của cách mạng Việt Nam và Trung Quốc.”

Nội dung cuốn sách gồm ba phần. Phần thứ nhất: Quê hương, gia đình và thời niên thiếu tái hiện những năm tháng tuổi trẻ, Nguyễn Sơn sớm giác ngộ lý tưởng, từ bỏ cuộc sống sung túc để dấn thân vào con đường cách mạng.

Phần thứ hai: Lưỡng quốc tướng quân, văn võ song toàn - tập trung làm nổi bật tài năng quân sự, chính trị, tuyên huấn và văn nghệ của tướng Nguyễn Sơn.

Ông từng là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến miền Nam, Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng, Hiệu trưởng trường Sỹ quan Lục quân Quảng Ngãi, Khu trưởng Chiến khu 4, người sáng lập Trường Thiếu sinh quân 1948 và tác giả nhiều tác phẩm lý luận quân sự.

Điều đặc biệt là ông đã sống, chiến đấu, lao động và học tập, cống hiến không ngừng nghỉ trên đất nước Trung Quốc 26 năm; tham gia trọn vẹn cuộc Vạn lý Trường chinh hai vạn năm ngàn dặm đầy gian khổ; và là vị tướng nước ngoài duy nhất của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Phần thứ ba: Vun đắp tình hữu nghị Việt-Trung ghi nhận những đóng góp to lớn của ông trong việc xây dựng, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Qua phần bài viết và lời dẫn cô đọng, súc tích cùng hàng trăm bức ảnh được sưu tầm, tuyển chọn công phu, cuốn sách tái hiện chân dung vị tướng tài ba, giàu lý tưởng, có nhân cách độc đáo và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử cách mạng của hai Đảng, hai đất nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Với thế mạnh về thông tin và tư liệu, Nhà xuất bản Thông tấn chú trọng sưu tầm, lựa chọn, xác minh từng hình ảnh, khuôn hình nhằm bảo đảm tính chính xác, chân thực, khách quan trong quá trình biên soạn cuốn sách.

Việc xuất bản cuốn sách góp phần đưa những tư liệu quý đến gần hơn với công chúng, đồng thời lưu giữ ký ức lịch sử bằng một hình thức trực quan, sinh động, giàu cảm xúc.

Cuốn sách là công trình tư liệu lịch sử ý nghĩa, góp phần lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng của “Lưỡng quốc tướng quân” Nguyễn Sơn-Hồng Thủy đến với các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau./.

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