Thí sinh mang hai dòng máu Việt-Hàn gây ấn tượng với giám khảo Sao Mai 2026

Cuộc thi Sao Mai 2026 có một cái tên gây chú ý nhờ giọng hát nội lực và bản lĩnh sân khấu. Đó là Kim Jea Bin, thí sinh duy nhất mang hai dòng máu Việt-Hàn và cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào Vòng Chung kết.

Trong liveshow 3 (tối 18/10 với chủ đề “Tình ca,” Kim Jea Bin chọn ca khúc kinh điển "Sơn nữ ca" do nhạc sỹ Trần Hoàn sáng tác năm 1948.

Giọng ca 18 tuổi xuất hiện chững chạc trên sân khấu với trang phục trắng cùng phong cách lịch lãm mang đến cho ca khúc có tuổi đời gần 80 năm một phong cách trẻ trung, mới mẻ.

Giám khảo - nhạc sỹ An Hiếu nói bản phối rất lạ và hay, cho rằng ca khúc này sẽ rất phù hợp với không gian sang trọng, biểu diễn với phong cách quý ông.

“Tương lai của em sẽ là một ngôi sao, chắc chắn rồi, một ngôi sao của đại chúng, của thị trường. Hãy luôn hát với thế mạnh của mình,” nhạc sỹ An Hiếu nhận xét sau phần trình diễn của Kim Jea Bin.

Nam ca sỹ vừa hát vừa đàn tại Vòng Chung kết Sao Mai 2026. (Ảnh: VTV)

Trong khi đó, nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong nhận xét có thể thông qua ca khúc này, Kim Jea Bin muốn thể hiện nhạc thuật và luôn quan tâm tới bản phối với phần hoà âm tốt.

Trước đó, tại liveshow 1, Kim Jea Bin lựa chọn ca khúc "Sẽ về với nhau," mang đến nguồn năng lượng trẻ trung cùng hình ảnh nam tính, tự tin, mang lại hơi thở hiện đại cho chương trình.

Giám khảo - Nghệ sỹ Nhân dân Tấn Minh nhận xét: "Tôi thấy ở bạn rất nhiều năng lượng. Tôi hy vọng trong tương lai bạn sẽ có những sản phẩm cống hiến cho công chúng, đặc biệt các bạn trẻ. Tôi cũng sẽ là một khán giả của bạn sau này."

Trong liveshow 2, Kim Jea Bin tiếp tục tạo ấn tượng với “Chiếc lá vô tình” - ca khúc nổi tiếng nhưng rất khó của nhạc sỹ Bảo Chấn và tự đệm piano ở phần mở đầu tiết mục. Diva Mỹ Linh nói lựa chọn của anh rất dũng cảm vì đây là bài hát khó để thi.

Đáng tiếc là giọng ca sinh năm 2008 đã phải dừng lại hành trình Sao Mai tại liveshow 3. Kim Jea Bin nói học được rất nhiều điều. Bài học lớn nhất là phong cách làm việc chuyên nghiệp từ ban nhạc cũng như êkip sản xuất. Tuần nào cũng đầy áp lực và đòi hỏi từng thí sinh phải "chiến đấu" hết mình, qua đó rèn luyện sự bền bỉ. Bên cạnh đó, các buổi workshop cùng sự chỉ bảo từ các thầy cô, anh chị đi trước cũng mang lại cho Kim Jea Bin nhiều trải nghiệm và ý nghĩa giá trị.

“Việc phải dừng chân khiến tôi cũng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, nhìn lại đêm thi, tôi đã nỗ lực hết sức. Dù phải dừng lại, tôi hiểu và hoàn toàn tôn trọng quyết định của Ban giám khảo khi so sánh mặt bằng chung giữa 12 thí sinh xuất sắc,” Kim Jea Bin chia sẻ.

Đồng hành với Kim Jea Bin tại Sao Mai 2026 là ca sỹ Tô Minh Đức, cũng là người thầy uốn nắn cho anh tiến bộ hàng ngày.

“Trước khi đến với Sao Mai, giọng hát của tôi còn nhiều hạn chế và chưa thực sự tốt. Thầy Tô Minh Đức đã uốn nắn cho tôi từng chút một, từ cách nhả chữ, luyến láy, loại bỏ các tạp âm trong giọng hát để tiếng hát sạch hơn cho đến cách cảm bài và truyền tải trọn vẹn ý đồ nghệ thuật tới khán giả trên sân khấu,” Kim Jea Bin nói.

Nam ca sỹ cho biết Tô Minh Đức ngoài đời thường hòa nhã nhưng những lúc dạy học thì nghiêm khắc để học trò tiến bộ nhanh hơn.

Trước khi thi Sao Mai, Kim Jea Bin từng gây ấn tượng tại Giọng hát Việt nhí 2019 với ca khúc “Và tôi hát” đầy sôi động, chinh phục hoàn toàn 3 huấn luyện viên. Sau đó, Kim Jea Bin đồng thời ghi dấu ấn ở “Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí.” Tuy nhiên, suốt 3 năm sau đó, nam ca sỹ trẻ khá im ắng để tập trung thi vào khoa Thanh nhạc nhẹ và hòa âm phối khí tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 6/2025, mẹ Kim Jea Bin gặp biến cố sức khoẻ nguy kịch. Thời gian đó, Kim Jea Bin vẫn duy trì việc học, đi diễn và ngày ngày qua viện thăm mẹ, cầu nguyện mong một phép lành tới với mẹ. Việc thi Sao Mai cũng là cách gửi tình cảm đến mẹ, muốn mẹ tự hào về con trai.

Kim Jea Bin cho hay anh sẽ trở lại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục học tập. Mục tiêu trước mắt của anh là hướng tới cuộc thi "Điểm hẹn tài năng" của VTV vào năm sau./.

Đêm liveshow 'Sao Mai hội tụ': Không gian âm nhạc nhiều cảm xúc Vòng chung kết giải Sao Mai 2022 diễn ra tại Hải Phòng với 2 đêm biểu diễn (ngày 11/9 và 16/10) là dịp để khán giả, các ca sỹ Sao Mai và thí sinh được hòa mình trong không gian âm nhạc nhiều cảm xúc.