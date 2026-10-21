Quảng Trị: Tàu cá gặp nạn gần cửa Roòn, 4 ngư dân thoát nạn an toàn

Sáng 21/10, một tàu cá của ngư dân xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bị mắc cạn, nước tràn vào khiến phương tiện bị chìm khi đang trên đường vào cửa Roòn. Rất may, cả 4 thuyền viên trên tàu kịp thời bơi vào bờ an toàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với ngư dân địa phương nhanh chóng triển khai hỗ trợ, đưa phương tiện gặp nạn vào bờ.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), khoảng 6 giờ ngày 21/10, tàu cá mang số hiệu QB-38557-TS, có chiều dài 10,4m, công suất 24CV, do ông Nguyễn Văn Trinh (sinh năm 1977) làm chủ, ông Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1977) làm thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên khác đều trú tại xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) đang trên hành trình vào cửa Roòn thì không may bị mắc cạn.

Nước tràn vào khiến tàu bị chìm tại vị trí cách cửa Roòn khoảng 200m về phía Đông Nam. Trước tình huống nguy hiểm, cả 4 ngư dân trên tàu cá gặp nạn đã tự bơi vào bờ an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Đồn Biên phòng Roòn khẩn trương triển khai các cán bộ thuộc Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn phối hợp ngư dân địa phương tổ chức hỗ trợ, ứng cứu phương tiện bị chìm.

Các lực lượng tham gia ứng cứu đã phối hợp triển khai việc kéo tàu cá gặp nạn vào khu vực cửa Roòn. Đến 8 giờ 5 phút cùng ngày, phương tiện được đưa vào cửa Roòn, hoàn tất công tác hỗ trợ ban đầu.

Theo thông tin ban đầu, vụ chìm tàu gây thiệt hại về tài sản ước khoảng 70 triệu đồng. Bốn ngư dân trên tàu gặp nạn đều đã vào bờ an toàn./.

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