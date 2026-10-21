Thời tiết ngày 21/10: Nam Bộ và Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 21/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Ngày và đêm 21/10, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; từ đêm gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng cao 2,0-4,0 m, hướng Đông Bắc.

Ngoài ra, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0 m.

Trung tâm cảnh báo ngày và đêm 22/10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; sóng cao 2,0-4,0 m, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2 tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau:

Thành phố Hà Nội:

-Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Có mưa vài nơi; từ chiều có mưa rải rác.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đông Bắc Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế:

-Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa vài nơi; từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Thời tiết ngày 16/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ đề phòng mưa lớn Dự báo ngày và đêm 16/10, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù; trong khi khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về đêm.

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